کد خبر: 1387315
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پیشنهاد توافق‌های ۱۴ تریلیون دلاری ترامپ به پوتین برای پایان جنگ اوکراین

اوکراین گزارش‌ها حاکی است دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با هدف ترغیب ولادیمیر پوتین همتای روس به پای میز مذاکره و پایان جنگ اوکراین، مجموعه‌ای از توافق‌های اقتصادی بالقوه با مسکو به ارزش ۱۴ تریلیون دلار را ارائه کرده است.

جوان آنلاین: کاخ سفید به منظور ترغیب پوتین برای آمدن به پای میز مذاکره، پیشنهاد از سرگیری روابط تجاری پس از جنگ را با مسکو مطرح کرده است.

به نوشته این روزنامه، واشنگتن و مسکو در حال بررسی بازگشت احتمالی شرکت‌های آمریکایی به بازار نفت روسیه به عنوان بخشی از مذاکرات گسترده‌تر برای پایان جنگ در اوکراین هستند.

به نوشته فایننشال تایمز، کاخ سفید و کرملین پیشنهاد داده‌اند که پس از پایان جنگ، سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و روسی در سواحل «ساخالین» در نزدیکی جزیره‌ای در خاور دور از سر گرفته شود.

این روزنامه همچنین اضافه کرد که دو طرف در حال گفت‌وگو بر سر حضور شرکت‌های بزرگ آمریکایی در طرحی برای از سرگیری فروش نفت روسیه به اروپا از طریق خط لوله «دروژبا» هستند.

فایننشال تایمز نوشت که استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در اوایل ماه سپتامبر (شهریور) در دیداری با پوتین در «سن پترزبورگ» در مورد معاملات تجاری بالقوه با وی گفت‌وگو کرده است. ویتکاف حتی در سفر هفته گذشته خود به مسکو نیز در میان یادداشت هایش عبارت «توافق‌های تجاری» را قید کرده بود که از دید عکاسان حاضر در کرملین مخفی نماند.

این روزنامه در عین حال تاکید کرده است: به رغم تلاش‌های ایالات متحده، بسیاری از قراردادهای مورد بحث به دلیل مخالفت پوتین با تغییر موضع خود در قبال نحوه پایان جنگ و احتیاط شرکت‌های آمریکایی برای ورود دوباره به بازار روسیه، با موانع بسیاری روبرو هستند.

به عنوان مثال، شرکت «اکسون موبیل»، تنها شرکت آمریکایی حاضر در پروژه عظیم ساخالین-۱، سال گذشته اعلام کرد که در حال مذاکره با روسیه برای دریافت غرامت پس از تصرف ۳۰ درصد از سهام خود است، اما هیچ برنامه‌ای برای از سرگیری فعالیت در این کشور ندارد.

سایر پیشنهادهای واشنگتن به مسکو

برخی دیگر از موارد مورد بحث میان واشنگتن- مسکو، شامل از سرگیری دسترسی خطوط هوایی ایالات متحده به حریم هوایی روسیه برای ترانزیت و پروازهای هوایی عنوان شده که هزینه‌ سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. پیشنهاد دیگر هم آن است که شرکت‌های آمریکایی همکاری خود با روسیه در تولید و تامین تیتانیوم به عنوان یک ماه حیاتی در ساخت هواپیماهای غیرنظامی را از سر بگیرند.

در بخش دیگری از گزارش فایننشال تایمز، با تاکید بر اینکه در توافق‌های مطرح شده میان واشنگتن–مسکو، اثری از حضور اروپا و اوکراین دیده نمی‌شود، آمده است: در صورت عملی شدن این قراردادها، تغییر چشمگیری در روابط مسکو با غرب پس از سالها انزوا به وجود خواهد آمد.

ترامپ پیش از این نیز در راستای کاهش بهای گازوئیل در ایالات متحده پیش از انتخابات میان دوره‌ای، از توافق با روسیه بر سر واردات این سوخت خبر داد و اوکراین را برای توقف حملات پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه تحت فشار قرار داده است.

ارزش توافق‌های تجاری بالقوه مسکو- واشنگتن

در این مطلب با یادآوری حضور جرد کوشنر داماد ترامپ و ویتکاف در مذاکرات با مسکو که با عنوان طرح صلح اوکراین آغاز شد، آمده است: این دو فرستاده ترامپ اواخر سال گذشته میلادی در دیدار با کریل دیمیتریف نماینده ویژه پوتین در امور اقتصادی چارچوب یاد شده را مطرح کردند. دیمیتریف هم ارزش این طرح های بالقوه را در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) ۱۴ تریلیون دلار برآورد کرد. اما تلاش‌ها اندکی بعد به دلیل مخالفت اوکراین با ارائه امتیازات ارضی به روسیه متوقف شد.

امید آمریکا به مذاکرات ابوظبی

نویسنده این گزارش تصریح کرده است: اگرچه پوتین تاکنون هیچ نشانه‌ای از تغییر موضع خود در قبال جنگ با اوکراین نشان نداده، اما آمریکا امیدوار است در مذاکرات سه جانبه ماه آینده در ابوظبی که اولین مذاکرات از ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) تاکنون است، به سمت یک توافق بالقوه پیشرفت کند.

گفته می‌شود تمرکز اصلی این مذاکرات بر ارائه تضمین‌های امنیتی احتمالی برای روسیه و اوکراین پس از پایان جنگ خواهد بود.

برچسب ها: اوکراین ، جنگ اوکراین ، ترامپ
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