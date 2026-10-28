افزایش هزینه سوخت در پی جنگ علیه ایران، سفر دریایی دور دنیا را متوقف کرد

افزایش هزینه سوخت در پی جنگ علیه ایران، شرکت آمریکایی «ویلا وی رزیدنسز» را به توقف فعالیت یک کشتی کروز که سفر به دور دنیا را در پیش گرفته بود، واداشت؛ تصمیمی که ۲۰۳ مسافر این کشتی را ناچار به ترک محل سکونت خود کرد.

جوان آنلاین: کشتی گردشگری «اودیسی» (Odyssey) ۲ سال پیش سفر سه‌ساله خود به هفت قاره جهان را آغاز کرده بود اما در پی افزایش هزینه‌های سوخت به فعالیت خود در کامبوج پایان داد.

شرکت «ویلا وی رزیدنسز» مستقر در ایالت فلوریدا اعلام کرد که هزینه ماهانه سوخت به ازای هر کابین که در گذشته به‌طور میانگین یک‌هزار و ۸۰۰ دلار بود، اخیراً در بخش‌هایی از آسیا و در جریان جنگ علیه ایران، به حدود ۶ هزار تا ۸ هزار دلار رسیده است.

این شرکت اعلام کرد که برای کاهش مصرف سوخت، تلاش کرده بود با کاهش سرعت حرکت کشتی و افزایش مدت توقف در بنادر، هزینه‌ها را کنترل کند، اما این اقدامات نتوانست افزایش شدید هزینه سوخت را جبران کند.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر قادر به تحمل زیان‌های عملیاتی ناشی از این وضعیت نبودیم. انتقال تمام افزایش هزینه‌ها به ساکنان راه‌حل واقع‌بینانه‌ای نیست. اکنون تمرکز ما بر حمایت از ساکنان، خدمه و کارکنان است.

بندر خودمختار «سیهانوکویل» در کامبوج هفته گذشته اعلام کرد که این کشتی کروز روز ۲۳ اکتبر (یک آبان) برای توقفی پنج‌روزه در بندر پهلو گرفته است. قرار بود کشتی پس از آن راهی ویتنام شود، اما روز چهارشنبه همچنان در بندر باقی مانده بود.

این کشتی ۲۰۳ مسافر از ۱۵ ملیت مختلف، عمدتاً آمریکایی، و ۱۵۶ خدمه داشت. ظرفیت این کشتی گردشگری ۶۵۰ نفر بود.

بر اساس این گزارش، به مسافران اعلام شده است که کشتی را ترک کنند، اما وضعیت خدمه هنوز مشخص نیست.

برنامه سفر «اودیسی» تا نوامبر ۲۰۲۷ تأیید شده بود. این شرکت همچنین قصد داشت دومین کشتی مسکونی دریایی خود را در اوایل سال ۲۰۲۹ فعال کند، اما در بیانیه مربوط به توقف سفر «اودیسی» اشاره‌ای به وضعیت برنامه راه‌اندازی کشتی دوم نشده است.