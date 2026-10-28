نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت پایان دادن به محاصره کوبا، از آمریکا خواست به اقدامات یکجانبه علیه این کشور پایان دهد و اعمال فشار بر هاوانا را متوقف کند.

جوان آنلاین: فو تسونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به وقت نیویورک (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۵ آبان ماه ۱۴۰۵) در مجمع عمومی سازمان ملل، با انتقاد از تداوم اقدامات یکجانبه آمریکا علیه کوبا تصریح کرد که هیچ دلیلی برای ادامه این اقدامات غیرقانونی که ۶۴ سال پیش اعمال شده‌اند، وجود ندارد؛ همان‌گونه که نادیده گرفتن مطالبه عدالت‌خواهانه مردم کوبا که ۳۴ سال است آن را پیگیری می‌کنند، توجیه‌پذیر نیست.

وی اظهار داشت: ۶۴ و ۳۴ صرفاً اعداد نیستند، بلکه درسی از تاریخ‌ هستند. جهان از رویارویی و جنگ به سوی صلح و همکاری حرکت کرده است و امروز، چشم‌انداز ایجاد جامعه‌ای با آینده ای مشترک، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نماینده چین در سازمان ملل متحد همچنین با اعلام رسمی رأی موافق پکن به پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی کوبا، خواستار مخالفت با مداخله خارجی در امور کشورها شد، وی خاطرنشان کرد که هر کشوری حق دارد نظام اجتماعی و مسیر توسعه خود را انتخاب کند.

فو تسونگ با تأکید بر اینکه آینده کوبا صرفاً باید به دست مردم این کشور تعیین شود، افزود: هیچ کشوری حق ندارد تحریم‌ها، اراده یا الگوی توسعه خود را بر کشور دیگری تحمیل کند یا با سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی و تهدید نظامی، اهداف خود را پیش ببرد.

وی تأکید کرد که چندجانبه گرایی باید بر تحریم‌های یکجانبه‌ای اولویت داشته باشد که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده‌اند و از مبنای حقوقی در حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند.

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد همچنین از جامعه بین‌المللی خواست خواستار لغو تمامی تحریم‌ها علیه کوبا، از جمله تحریم‌های ثانویه، شوند.

وی همچنین خواستار خارج کردن نام کوبا از فهرست کشورهای موسوم به «حامی تروریسم» و خودداری از هرگونه اقدامی شد که نظم بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

فوتسونگ در پایان با تأکید بر تداوم حمایت پکن از هاوانا گفت: ما همچنان از آرمان عادلانه کوبا، دفاع از حاکمیت ملی این کشور، عدالت، حق توسعه و استقلال و خودمختاری آن حمایت خواهیم کرد تا در مسیر دستیابی به جهانی صلح‌آمیز و شکوفا و جامعه‌ای با سرنوشت مشترک برای بشریت گام برداریم.

تحریم‌های آمریکا علیه کوبا نخستین بار در سال ۱۹۶۰ اعمال شد؛ در سال ۲۰۱۵، رائول کاسترو رئیس‌جمهوری وقت کوبا و باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به‌طور رسمی روابط دیپلماتیک دو کشور را از سر گرفتند.