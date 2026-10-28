یک تحلیلگر عرب درباره انتخابات کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی نوشت: سه عامل از جمله عملیات طوفان الاقصی که شکنندگی نهادهای نظامی و امنیتی این رژیم را آشکار کرد، تعیین کننده نتایج این انتخابات است و آنچه روشن است اینکه نتانیاهو برای حفظ قدرت به هر بهانه‌ای متوسل می‌شود.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» تحلیلگر عرب در مطلبی در رای الیوم آورده است: سه عامل غیر اسرائیلی تعیین کننده نتایج انتخابات این رژیم، کدامند؟ چرا روند فروپاشی بزرگ پس از بستن صندوق‌های رای‌گیری آغاز خواهد شد؟ آیا دموکراسی دروغین به پایان رسیده و نتانیاهو دیکتاتوری خواهد بود که تا ابد بر کرسی قدرت تکیه خواهد زد؟

این تحلیلگر نوشت:سه عامل اصلی وجود دارد که نه تنها بر تعیین نتیجه انتخابات اسرائیل و هویت نخست وزیر بعدی، بلکه بر آینده کابینه اشغالگر اسرائیل نیز برای اولین بار از زمان تأسیس آن در ۷۸ سال پیش تأثیر مستقیم خواهد داشت. این عوامل عبارتند از:

اول: عملیات طوفان الاقصی که اعتبار و شوکت اسرائیل را در هم شکست، شکنندگی نهادهای نظامی و امنیتی آن را آشکار کرد و افسانه و دروغ توانایی اسرائیل برای پیروزی قاطع در تمام نبردها و جنگ‌ها در عرض چند ساعت به دلیل برتری هوایی، حمایت آمریکا و ضعف دشمنانش را از بین برد.

دوم: پایداری ایران و متحدانش در جبهه‌های نبرد، برخورداری تهران از سیستم‌های موشکی بسیار پیشرفته و اقتدار قاطع آن در پرتو مشاوران نظامی، اقتصادی و سیاسی توانمند. ترس و تردید برای نبرد در قاموس آنها جایی ندارد و تا پای جان می‌جنگند.

سوم: رای انتخاباتی اعراب در فلسطین اشغالی و تغییر رویکرد آنها از تحریم انتخابات به استفاده از رأی‌گیری به عنوان ابزاری برای مقاومت که می‌تواند به سقوط کابینه نازی نتانیاهو منجر شود و پیام هشداری برای مخالفان و رقبای او بفرستند که می‌توانند با آرای اعراب به نخست‌وزیری برسند.

عطوان در ادامه نوشت: درز گزارش اطلاعات و خطرناک سازمان سیا ما را غافلگیر نکرد. این گزارش تأیید کرد که کابینه اشغالگر به دلیل اختلافات داخلی، خدشه‌دار شدن اعتبار بین‌المللی و افزایش خسارات مالی و نظامی ناشی از جنگ در هفت جبهه که در هیچ یک از آنها پیروز نشده است - در واقع، همه آنها را از دست داده است - به سمت فروپاشی و اضمحلال پیش می‌رود.

وی با اشاره به اختلاف بی‌سابقه بنیامین نتانیاهو و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل و سرپیچی دومی از رهبری سیاسی در اجرای دستور حمله به ایران قبل از انتخابات به منظور ایجاد اختلال یا به تعویق انداختن آن، گفت: اسرائیل در حال فروپاشی و از دست دادن پایه و اساس خود یعنی ارتش خود است.

عطوان آورده است: مداخله دونالد ترامپ، تبدیل او به سخنگوی نتانیاهو و ترغیب اسرائیلی‌ها به رأی دادن به او برای ماندن در قدرت تا بتوانند ماموریت خود را برای نابودی ایران و تغییر نظام آن تکمیل کنند، ضربه مهلکی به آنچه دموکراسی اسرائیل نامیده می شود، وارد کرد.

نتانیاهو با توسل به بهانه‌های متعدد، به دنبال حفظ قدرت خود است

این تحلیلگر نوشت: اسرائیل در آستانه یک بحران سیاسی است زیرا نتانیاهو درست مانند متحدان و شرکای عرب خود در «توافق ابراهیم» و توافق‌های قبلی، به یک دیکتاتور تبدیل خواهد شد. او مطمئناً از قدرت دست نخواهد کشید و به کرسی خود خواهد چسبید و بهانه‌های بی‌شماری برای سوءاستفاده در دوره پس از انتخابات پیدا خواهد کرد، به ویژه با ادعای تقلب در انتخابات و تأکید بر اینکه اجازه نخواهد داد رای اعراب عاملی تعیین کننده برای رقم زدن نتایج انتخابات به نفع مخالفانش باشد.

عطوان تصریح کرد: خودداری ژنرال زامیر، فرمانده ارتش از پرتاب موشک، پهپاد و هواپیما برای حمله به ایران و نافرمانی از رئیسش نتانیاهو، تصمیم درستی بود، او به خوبی از قدرت ایران و توان تخریبی بسیار بالای آن و متحدانش آگاه است؛توانی که در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد. در طول آن جنگ، موشک‌ها و پهپادهای ایران اکثر محله‌های تل‌آویو، حیفا، ایلات و حتی عسقلان و اشدود در سرزمین‌های اشغالی جنوب فلسطین را ویران و هفت میلیون اسرائیلی را مجبور به خوابیدن در پناهگاه‌ها و تونل‌های قطار زیرزمینی کردند.

این تحلیلگر تاکید کرد: بحران بزرگ اسرائیل پس از بسته شدن صندوق‌های رأی آغاز خواهد شد و شمارش آرا کاملاً بی‌معنی خواهد بود. دموکراسی جعلی و فریبنده اسرائیل به پایان رسیده است. همین امر درباره بقای نتانیاهو یا رفتنش نیز صدق می‌کند. تنها پیروز کسی است که «طوفان الاقصی» را مهندسی و اجرا کرد؛ کسی پیروز است که هرگز در حمله به تل آویو با موشک‌های مافوق صوت و کلاهک بارانی و پهپادهای انتحاری تردید نکرد و تمام تهدیدها، فشارها و تجاوزهایی را که با هدف وادار کردن او به تسلیم سلاح‌هایش، کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی‌شده‌اش را پشت سر گذاشت.

عطوان تاکید کرد: اینجا در مورد ایران، جنبش‌های مقاومت، مردانشان و ذهن‌های درخشانشان صحبت می‌کنیم که اوضاع منطقه را تغییر داده‌اند. آنها شروع به ساختن آینده‌ای باشکوه کرده‌اند که در آن رژیم اشغالگر اسرائیل و حتی یک پایگاه آمریکایی در منطقه وجود نداشته باشد. زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.