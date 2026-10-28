رزمایش اشغالگران در کریات شمونه و الجلیل تا فردا ادامه دارد

شهرداری شهرک اشغالی کریات شمونه در اراضی اشغالی اعلام کرد که رزمایش نظامی در این شهر و شهرک‌های الجلیل که از عصر روز سه‌شنبه آغاز شده تا ساعت ۵ بعد از ظهر فردا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: شهرداری شهرک اشغالی کریات شمونه واقع در شمال اراضی اشغالی فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد که این رزمایش شامل جابجایی سنگین نیروهای امنیتی در منطقه، همراه با تمرین‌هایی برای شبیه‌سازی حضور دشمن، پرواز پهپادها و استفاده از جلوه‌های صوتی و آتش خواهد بود.

شهرداری کریات شمونه در ادامه نیز توضیح داد که این مانور بخشی از آموزش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و در صورت وقوع حادثه امنیتی واقعی، اطلاعیه جداگانه‌ای در این مورد صادر خواهد شد.

طبق این بیانیه، پیش‌بینی می‌شود ساکنان شهرهای کریات شمونه و الجلیل در طول مدت اجرای رزمایش شاهد تحرکات غیرمعمول نیروها باشند.