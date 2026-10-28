کد خبر: 1387305
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار وزیر خارجه عمان به آمریکا و رژیم صهیونیستی: ایران را رها کنید

وزیر خارجه عمان وزیر امور خارجه عمان در مصاحبه‌ای با اشاره به نقش مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، از کشورهای غربی خواست دست از تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران بردارند و تأکید کرد که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه و بدون اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

جوان آنلاین: سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی چنل ۴ انگلیس، با هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی جدید در منطقه، صریحاً خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «ایران را رها کنید.»

به گزارش ایسنا، وی که پیش از این در روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن نقش میانجی را ایفا کرده بود، در این گفت‌وگو بر ضرورت تغییر معادلات امنیتی خلیج فارس تأکید کرد و خواستار تشکیل چارچوب امنیتی جدیدی شد که در آن کشورهای منطقه نقش اصلی را بر عهده داشته باشند و وابستگی به آمریکا به عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت کاهش یابد.

کشورهای خلیج فارس باید پشت فرمان باشیم

وزیر خارجه عمان در پاسخ به این پرسش که آیا منظور او از «ما»، کشورهای حاشیه خلیج فارس است، تصریح کرد: «بله. فکر می‌کنم زمان آن رسیده که ما پشت فرمان باشیم.»

وی ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای منطقه نیز این درک را داشته باشند که جغرافیا آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده است و ایران نیز بخشی از این واقعیت جغرافیایی است.

پیمان عدم تعرض و چالش حضور آمریکا

بوسعیدی در بخش دیگری از این مصاحبه، با اشاره به ایده انعقاد پیمان عدم تعرض میان تمامی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران، در پاسخ به این انتقاد که حضور پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه، تحقق چنین پیمانی را غیرواقعی می‌کند، تأکید کرد: «تصمیم‌گیری در این باره واقعاً بر عهده کشورهای منطقه است که خودشان تشخیص دهند آیا چنین چیزی را می‌خواهند یا نه.»

هشدار نسبت به طبل‌های جنگ

این دیپلمات عمانی در واکنش به فضاسازی‌های صورت‌گرفته در واشنگتن و تل‌آویو پیش از انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به «شنیدن دوباره طبل‌های جنگ» ابراز نگرانی کرد و از طرف‌ها خواست به میز مذاکره بازگردند.

وی با بیان اینکه از جمع‌بندی گزارش‌ آمریکایی‌ها چنین برمی‌آید که تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران و از بین رفته است، افزود: «واقعاً نمی‌دانم اکنون از ایران چه انتظاری دارند.»

مسئولیت دوستان آمریکا

وزیر خارجه عمان که کشورش در کرانه جنوبی تنگه هرمز قرار دارد، در پاسخ به این پرسش که «دوستان آمریکا» چه حقیقتی را باید به واشنگتن بگویند، اظهار کرد: «این حقیقت که مسیر صلح، حل مسائل به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و متمدنانه است.»

وی با انتقاد از رویکرد زورگویی قدرت‌های غربی تصریح کرد که «مسیر تخریب و جنگ چیزی نیست که مردم خواستار آن باشند.»

اقلیت جنگ‌طلب در برابر اکثریت خواهان صلح

بوسعیدی در پاسخ به این نکته که دیدگاه اقلیت جنگ‌طلب در رژیم صهیونیستی و آمریکا به دلیل در اختیار داشتن سلاح، دیدگاه غالب است، گفت: «بله، اما این وضعیت جز ویرانی و نفرت چه چیزی برای ما به ارمغان آورده است؟» 

این مقام ارشد عمانی تأکید کرد که اکثریت در منطقه خواستار صلح برای همه هستند.

پیام به رهبران رژیم صهیونیستی

وزیر امور خارجه عمان در پایان این مصاحبه، خطاب به نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی، با تکرار موضع قاطع خود، گفت: «ایران را رها کنید و بر یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز و عادلانه برای مسئله فلسطین تمرکز کنید. این مساله اصلی است.»

برچسب ها: وزیر خارجه عمان ، امریکا و اسراییل ، جنگ علیه ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

بدون شرح

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار