هشدار عمان به آمریکا و رژیم صهیونیستی: ایران را رها کنید

وزیر امور خارجه عمان در مصاحبه‌ای با اشاره به نقش مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، از کشورهای غربی خواست دست از تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران بردارند و تأکید کرد که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه و بدون اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای تأمین شود.

جوان آنلاین: سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی چنل ۴ انگلیس، با هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی جدید در منطقه، صریحاً خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «ایران را رها کنید.»

به گزارش ایسنا، وی که پیش از این در روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن نقش میانجی را ایفا کرده بود، در این گفت‌وگو بر ضرورت تغییر معادلات امنیتی خلیج فارس تأکید کرد و خواستار تشکیل چارچوب امنیتی جدیدی شد که در آن کشورهای منطقه نقش اصلی را بر عهده داشته باشند و وابستگی به آمریکا به عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت کاهش یابد.

وزیر خارجه عمان در پاسخ به این پرسش که آیا منظور او از «ما»، کشورهای حاشیه خلیج فارس است، تصریح کرد: «بله. فکر می‌کنم زمان آن رسیده که ما پشت فرمان باشیم.»

وی ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای منطقه نیز این درک را داشته باشند که جغرافیا آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده است و ایران نیز بخشی از این واقعیت جغرافیایی است.

پیمان عدم تعرض و چالش حضور آمریکا

بوسعیدی در بخش دیگری از این مصاحبه، با اشاره به ایده انعقاد پیمان عدم تعرض میان تمامی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران، در پاسخ به این انتقاد که حضور پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه، تحقق چنین پیمانی را غیرواقعی می‌کند، تأکید کرد: «تصمیم‌گیری در این باره واقعاً بر عهده کشورهای منطقه است که خودشان تشخیص دهند آیا چنین چیزی را می‌خواهند یا نه.»

هشدار نسبت به طبل‌های جنگ

این دیپلمات عمانی در واکنش به فضاسازی‌های صورت‌گرفته در واشنگتن و تل‌آویو پیش از انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به «شنیدن دوباره طبل‌های جنگ» ابراز نگرانی کرد و از طرف‌ها خواست به میز مذاکره بازگردند.

وی با بیان اینکه از جمع‌بندی گزارش‌ آمریکایی‌ها چنین برمی‌آید که تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران و از بین رفته است، افزود: «واقعاً نمی‌دانم اکنون از ایران چه انتظاری دارند.»

وزیر خارجه عمان که کشورش در کرانه جنوبی تنگه هرمز قرار دارد، در پاسخ به این پرسش که «دوستان آمریکا» چه حقیقتی را باید به واشنگتن بگویند، اظهار کرد: «این حقیقت که مسیر صلح، حل مسائل به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و متمدنانه است.»

وی با انتقاد از رویکرد زورگویی قدرت‌های غربی تصریح کرد که «مسیر تخریب و جنگ چیزی نیست که مردم خواستار آن باشند.»

اقلیت جنگ‌طلب در برابر اکثریت خواهان صلح

بوسعیدی در پاسخ به این نکته که دیدگاه اقلیت جنگ‌طلب در رژیم صهیونیستی و آمریکا به دلیل در اختیار داشتن سلاح، دیدگاه غالب است، گفت: «بله، اما این وضعیت جز ویرانی و نفرت چه چیزی برای ما به ارمغان آورده است؟»

این مقام ارشد عمانی تأکید کرد که اکثریت در منطقه خواستار صلح برای همه هستند.

وزیر امور خارجه عمان در پایان این مصاحبه، خطاب به نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی، با تکرار موضع قاطع خود، گفت: «ایران را رها کنید و بر یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز و عادلانه برای مسئله فلسطین تمرکز کنید. این مساله اصلی است.»