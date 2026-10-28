کوبا: آمریکا به دنبال مطیع کردن برخی کشورهای آمریکای لاتین است

سفیر کوبا در مکزیک، موضع آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون قطعنامه کوبا برای پایان دادن به تحریم اقتصادی واشنگتن علیه هاوانا را «نمایش دروغین» توصیف و تاکید کرد: آمریکا به دنبال مطیع کردن برخی کشورهای آمریکای لاتین است.

جوان آنلاین: اِئوخِنیو مارتینس انریکس سفیر کوبا در مکزیک، بدون نام بردن صریح از این دسته کشورهای آمریکای لاتین اظهار داشت: «مساله جدید شاید بازگشت دکترین مونرو باشد؛ یعنی الزامی که دولت فعلی آمریکا به چند دولت آمریکای لاتین تحمیل می‌کند و برخی از آنها نیز به این فشارها تن می‌دهند.»

به گزارش ایرنا، وی به طور مشخص انتقاد کرد که سال گذشته اجماع دیرینه آمریکای لاتین و کارائیب در برابر تحریم‌های کوبا شکسته شد؛ چرا که برخی دولت‌ها تصمیم گرفتند از قطعنامه کوبا حمایت نکنند؛ چه با غیبت در رای‌گیری، چه با رای ممتنع یا حتی رای مخالف، که امری استثنایی و بسیار تناقض‌آمیز است.

سفیر کوبا به این ترتیب «نمایش دروغین» و «محاصره جنایتکارانه» دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، علیه جزیره کارائیب را به شدت محکوم کرد.

کوبا از سال ۱۹۹۲ هر سال این قطعنامه غیرالزام‌آور را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است که در سال ۲۰۲۵ موفق شد ۱۶۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع کسب کند.

گزارش کوبا که امروز ۲۸ اکتبر (۶ آبان) به رای گذاشته می‌شود، نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های رسمی، تاثیر اقتصادی تحریم‌های آمریکا در بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بوده که یک رقم رکورد است.

این جزیره خسارت‌های انباشته طی ۵ دهه گذشته را بیش از ۱۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند.

علاوه بر این، امسال بیانیه‌ای در محکومیت تحریم انرژی واشنگتن به بحث‌ها اضافه می‌شود؛ تحریمی از سوی آمریکا که از ماه ژانویه تمام واردات سوخت به این جزیره کارائیبی را متوقف کرده است.

تحریم‌های آمریکا علیه کوبا به‌طور رسمی در ۳ فوریه ۱۹۶۲ (۱۴ بهمن ۱۳۴۰)، زمانی که جان اف. کندی رئیس‌جمهوری وقت، دستور اجرایی آن را امضا کرد، آغاز شد.

در ۲۹ ژانویه گذشته (۹ بهمن)، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، به بهانه «تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای» که به ادعای کاخ سفید از سوی کوبا متوجه امنیت ملی آمریکا و منطقه است، «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد.

این سند، دولت کوبا را به همسویی با «بسیاری از کشورهای متخاصم»، میزبانی از «گروه‌های تروریستی فراملی» و اجازه دادن به استقرار «ظرفیت‌های پیچیده نظامی و اطلاعاتی» روسیه و چین در این جزیره متهم می‌کند.

از آن زمان تاکنون، واشنگتن با اعمال اقدامات قهری متعدد، محاصره اقتصادی و تجاری علیه کوبا را که بیش از ۶ دهه ادامه دارد، تشدید کرده است.

واشنگتن همچنین اعمال تعرفه بر کشورهای فروشنده نفت به کوبا را اعلام کرد و به کشورهایی که از فرمان اجرایی کاخ سفید سرپیچی کنند، هشدار داد.

هاوانا به طور مداوم این اتهامات را رد کرده و هشدار داده است که با تمام قوا از تمامیت ارضی خود صیانت خواهد کرد.