جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر که برای شرکت در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به مسکو سفر کرده، تأکید کرد که روسیه همچنان آمادگی دارد برای حل‌وفصل وضعیت پیچیده در منطقه خلیج فارس هر اقدامی را که در توان دارد، انجام دهد.

پوتین گفت: «همان‌طور که می‌دانید، روسیه از همان آغاز مناقشه پیرامون ایران خواستار توقف اقدامات نظامی و یافتن راه‌حلی سیاسی و دیپلماتیک بوده است. در شرایط کنونی نیز ما به نوبه خود آماده‌ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای کمک به حل این مشکل پیچیده و حاد در منطقه انجام دهیم.»

رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره حل‌وفصل وضعیت در خلیج فارس همچنان اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده است. وی همچنین به افزایش نقش میانجیگرانه قطر در حل‌وفصل بحران‌ها، از جمله در منطقه خلیج فارس و همچنین اقدامات انسان‌دوستانه در اوکراین اشاره کرد.

پوتین در این دیدار از امیر قطر به دلیل سفر به مسکو قدردانی کرده و یادآور شد که روسیه و قطر همیشه گفت‌وگوهای سیاسی پربار و پرمحتوایی داشته‌اند. به گفته او، با وجود حجم نسبتاً محدود تجارت دوجانبه، مبادلات تجاری بین دو کشور ۱۰ درصد افزایش یافته است.

امیر قطر نیز به نوبه خود اشاره کرد که دوحه حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های روسی را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و قصد دارد به همکاری‌های اقتصادی ادامه دهد. به گفته وی، دو کشور طی ۱۰ سال گذشته در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و اقتصاد به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافته‌اند.