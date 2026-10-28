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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ پیشتازی نتانیاهو را نتیجه حمایت خود دانست

ترامپ دونالد ترامپ در نخستین واکنش به نتایج انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت که حمایت (من) از نتانیاهو خیلی به او کمک کرد.

جوان آنلاین: رسانه های خارجی نوشتند که ترامپ دقایقی پیش در پایگاه هوایی اندروز به خبرنگاران گفت: وقتی حمایت رسمی (من) از نتانیاهو منتشر شد، خیلی به او کمک کرد. در واقع شنیدم که او نسبتاً خوب عمل کرده است. او احتمالاً برنده می شود یا (با رقیبان خود) به تساوی می رسد. خواهیم دید چه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، جدیدترین نتیجه انتخابات اسرائیل نشان می دهد که با شمارش نزدیک به ۵۷ درصد آراء ماخوذه، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو شانس کسب ۵۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و مخالفان وی به رهبری گادی آیزنکوت نیز در ۴۹ کرسی دیگر پیشتاز هستند. احزاب و ائتلافهای رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت نیاز به کسب دستکم ۶۱ کرسی کنست دارند.

وی همچنین در صفحه کاربری خود در تارنمای تروث سوشال نقل قولی را به این شرح منتشر کرد: وقتی ترامپ از بی‌بی نتانیاهو حمایت کرد، کل روند معکوس شد. اکنون، به جای یک شکست سنگین، به نظر می‌رسد رقابتی نزدیک در جریان است که در آخرین لحظه روند را تغییر داده و شاید حتی به پیروزی نتانیاهو بیانجامد. همه اینها پس از آن اتفاق افتاد که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از نتانیاهو ابراز کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، حملات بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد یا خیر، مدعی شد: همه چیز ممکن است.

وی در ادامه مدعی شد: فکر می‌کنم ما در موقعیت بسیار خوبی با ایران هستیم. مساله این است که چه زمانی می‌خواهم به این (وضعیت) پایان دهم. آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما دوست دارند طول بدهند.

وی ساعاتی پیش نیز ادعاهای خود درباره جنگ علیه ایران را تکرار و مدعی شده بود: این جنگ خیلی زود پایان خواهد یافت و قیمت گازوئیل نیز به‌سرعت پائین خواهد آمد.

ترامپ روز سه‌شنبه به وقت محلی (۲۷ اکتبر برابر با ۵ آبان) در سخنانی در گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در بندر کورپس کریستی ایالت تگزاس درحالیکه در آستانه انتخابات میان‌دوره ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) تحت فشار افکار عمومی و نخبگان این کشور به دلیل تجاوز بی دلیل و فرسایشی علیه ایران است، مدعی شد: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد. ایران از سال ۱۹۷۹ تاکنون در حال جنگ با آمریکاست.

ترامپ بار دیگر ادعای تکراری خود را مطرح و ادعا کرد: ما اکنون در جریان دستیابی به پیروزی حتی بزرگ‌تری [به نسبت ونزوئلا] علیه ایران هستیم و مانع خواهیم شد که آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.

رئیس جمهوری آمریکا با تکرار ادعاها و توهمات درباره تنگه هرمز که در اختیار ایران است، بار دیگر مدعی شد: همین حالا نفت بیشتری از تنگه هرمز عبور می‌کند. ما داریم به این فکر می‌کنیم که نام آن را به تنگه ترامپ تغییر دهیم. آیا باید این کار را انجام دهیم؟

برچسب ها: ترامپ ، انتخابات کنست ، نتانیاهو
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