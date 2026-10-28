هشدار کارشناسان عراقی در مورد خطر اتکا به تجهیزات آمریکایی و افزایش نفوذ واشنگتن بر بغداد

یک رسانه عراقی اعلام کرد بسیاری از ناظران و نمایندگان پارلمان عراق بر این باور هستند که اتکای تقریباً کامل به سیستم‌ها و تجهیزات آمریکایی، حریم هوایی عراق را در برابر نقض‌های مکرر خارجی آسیب پذیر کرده است، بنابراین رهایی از هیمنه آمریکا به یک ضرورت تبدیل شده است.

جوان آنلاین: رسانه عراقی المعلومه در گزارشی با عنوان«آسمان باز عراق: آیا قراردادهای تسلیحاتی جدید محدودیت‌های واشنگتن را نقض خواهد کرد؟»، آورده است: پرونده خرید تسلیحات، به ویژه در مورد سیستم‌های پدافند هوایی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، این رسانه آورده است: ناظران و نمایندگان پارلمان عراق بر این باور هستند که اتکای تقریباً کامل به سیستم‌ها و تجهیزات آمریکایی، تنها به آسیب‌پذیر نگه داشتن حریم هوایی عراق در برابر نقض‌های مکرر خارجی منجر شده است. این در حالی است که اتهامات آشکاری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه واشنگتن در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان متحد خود در تأمین رادارها و موشک‌های رهگیر مدرن به بغداد تعلل و کارشکنی می‌کند.

المعلومه بیان کرد: این واقعیت، درخواست‌های مداوم پارلمانی و سیاسی را برای رهایی از این هیمنه و پیگیری فوری معاملات بزرگ تسلیحاتی با قدرت‌های معتبر بین‌المللی مانند روسیه و چین و همچنین کشورهای اروپایی دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل و آزاد را به همراه داشته است. هدف از این درخواست‌ها، تنوع بخشیدن به منابع تسلیحاتی و ایجاد یک سیستم جامع دفاع هوایی است که قادر به اعمال حاکمیت مطلق بر حریم هوایی کشور بدون نیاز به «چراغ سبز» کاخ سفید باشد.

در این زمینه، «فاضل ابو رغیف»، کارشناس امنیتی عراقی، اعلام کرد که وتوی آمریکا به تلاش‌های عراق در زمینه خرید تسلیحات، به ویژه در مورد قراردادهای مربوط به سیستم‌های دفاع هوایی، رادارها و موشک‌های ضدهوایی، آسیب رسانده است.

ابو رغیف به خبرگزاری المعلومه گفت: محدودیت‌های آمریکا، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی عراق و تنوع بخشیدن به منابع آن را با مشکل روبه رو کرده است. دولت عراق در حال حرکت به سمت رهایی از این محدودیت‌ها و عقد قرارداد با سایر کشورها برای خرید سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی است.

وی افزود: دولت به موضوع تسلیحات و دفاع هوایی اهمیت زیادی داده و بودجه‌ای را برای خرید سیستم‌های دفاعی اختصاص داده است و باید این مسیر را ادامه دهد. تقویت کارایی هوایی برای محافظت از حاکمیت عراق در سایه نقض حریم هوایی و تنش‌های منطقه‌ای ضروری است.

المعلومه در ادامه گزارش خود آورده است: این درخواست‌های فزاینده در زمانی مطرح می‌شوند که واشنگتن عامدانه عرضه سیستم‌های راداری کوتاه‌برد و میان‌برد به بغداد را محدود کرده است و مانع از دستیابی آن به موشک‌های رهگیر دوربرد با قابلیت سرنگونی پهپادها یا جنگنده ها شده است و بدین ترتیب فضای هوایی عراق را به عرصه‌ای باز برای حملات مکرر تبدیل کرده است.

المعلومه نوشت: داده‌های سیاسی و امنیتی نشان می‌دهد که طرف آمریکایی همیشه تأمین سلاح را به دنباله روی سیاسی و موافقت قبلی در مورد کاربرد مورد نظر خود مرتبط می‌کند. این امر قبلاً در مانع‌تراشی درباره جنگنده های F-۱۶ و در فشار بر دولت‌های متوالی برای جلوگیری از فعال کردن مذاکرات با مسکو برای خرید سامانه S-۴۰۰ یا دستیابی به سامانه های پیشرفته HQ چینی آشکار شده بود.

ای منبع افزود: درخواست‌های کنونی برای رهایی از نفوذ آمریکا مبتنی بر روی آوردن به بلوک شرق است، زیرا این امر به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. این کشورها قراردادهای تسلیحاتی انعطاف‌پذیر و از نظر سیاسی بی‌قید و شرط ارائه می‌دهند و انتقال و نگهداری فناوری را بدون خدشه به حاکمیت ملی، فراهم می‌کنند و به این ترتیب به تصمیم گیرندگان نظامی عراقی، استقلال کامل در حفاظت از امنیت ملی و تأمین حریم هوایی خود را می‌دهند.