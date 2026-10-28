یک نماینده پارلمان لبنان وابسته به حزب الله تصریح کرد که مداخلات وقیحانه دولت آمریکا در تصمیمات داخلی لبنان به سطوحی خطرناک و بی‌سابقه رسیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

جوان آنلاین: علی عمار عضو کمیته امور خارجی پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت، در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که لاف‌زنی گستاخانه دولت آمریکا و دخالت علنی آن در بخش‌های مختلف زندگی در لبنان همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که این کشور و عوامل داخلی‌اش به حمله به هر شخصیتی روی آورده‌اند که بر اساس ملاحظات ملی، موضع یا دیدگاهی بیان می‌کند و بلافاصله او را متهم می‌کنند که منافع شخصی را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد.

به گزارش مهر، عمار توضیح داد که قیمومیت و دخالت آمریکا در امور داخلی لبنان، به سطوحی خطرناک و بی‌سابقه رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا کم‌اهمیت جلوه داد. این دخالت‌ها از مداخله در امور دستگاه قضایی و خدشه وارد کردن به استقلال آن آغاز شده و اظهارات و بیانیه‌های تحریک‌آمیز و همچنین دیدارهایی را در بر می‌گیرد که سفارت آمریکا در منطقه عوکر با برخی مسئولان رسمی و فعالان رسانه‌ای برگزار می‌کند.

این عضو ارشد حزب الله لبنان تاکید کرد که دیدارهایی که در عوکر برگزار می‌شود، با هدف تحریک لبنانی‌ها علیه یکدیگر، فتنه انگیزی در میان آنان، تأثیرگذاری بر انتخاب‌های داخلی لبنان و تلاش برای تغییر اصول و مواضع ملی این کشور در راستای خدمت به دشمن صهیونیستی صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد که این مداخله، نقض حاکمیت لبنان و تعرض به حق این کشور برای اتخاذ تصمیمات مستقل ملی است. آمریکا باید دست از دخالت در امور لبنان و اقدامات عوامل خود بردارد و مداخله‌جویی، دست‌اندازی به امور داخلی این کشور و زیر پا گذاشتن اصول و عرف‌های دیپلماتیک را متوقف کند.

عمار افزود: لبنان تحت‌الحمایه آمریکا نخواهد بود و لبنانی‌ها بهتر از هر کس دیگری منافع خود و چگونگی اداره امور و حل مشکلاتشان را می‌دانند.

وی همچنین تأکید کرد که مقامات لبنانی باید از ناتوانی و سستی خارج شوند و موضعی مسئولانه، ملی و قاطع اتخاذ کنند تا به این دخالت‌ها و تخلفاتی که به لبنان و مردم آن آسیب می‌زند، پایان داده شود. آنان همچنین باید وظایفی را که قانون اساسی برای حفظ حاکمیت کشور و استقلال تصمیم‌گیری آن بر عهده‌شان گذاشته است، انجام دهند.