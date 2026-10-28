دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) در گزارشی اعلام کرد که نرخ زاد و ولد در این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ به پائین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۲۰۰۱ رسیده و به ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است.

جوان آنلاین: در گزارش یورو استات آمده است: در ۱۶ منطقه از اسپانیا و همچنین در مناطقی از لهستان، ایتالیا، یونان، آلمان و لیتوانی، نرخ زاد و ولد حتی کمتر از یک فرزند به ازای هر زن بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، بلغارستان با ۱.۷۲ فرزند به ازای هر زن، بالاترین نرخ زاد و ولد را در میان کشورهای اتحادیه اروپا و فرانسه با ۱.۶۱ فرزند در جایگاه دوم قرار گرفته است اما با این حال، حتی این نرخ‌های نسبتاً بالا نیز به سطح لازم برای حفظ جمعیت (حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن) در هیچ‌یک از کشورهای این اتحادیه نرسیده است.

یورو استات در این گزارش، تفکیک نرخ زاد و ولد بر اساس قومیت یا وضعیت مهاجرت والدین را ارائه نکرده است، با این حال در فرانسه و بلغارستان که نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا نرخ زاد و ولد بالاتری دارند، درصد بالایی از جمعیت را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که به طور سنتی خانواده‌های پرجمعیتی دارند.