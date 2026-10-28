یک رسانه عراقی با اشاره به خشم ساکنان و مقامات محلی استان میسان در جنوب شرق عراق از تصمیم بغداد در بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) تحت فشار آمریکا نوشت: این اقدام که خشم ساکنان این استان را به دنبال داشته است، موجب شد در اعتراض به آن به خیابان‌ها بیایند.

جوان آنلاین: رسانه عراقی المعلومه در گزارشی در این باره نوشت: با در نظر گرفتن روابط تجاری عراق و ایران، بسته شدن گذرگاه الشیب تأثیر منفی بر اقتصاد میسان گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها شده است به همین دلیل ساکنان این استان مخالفت خود را با تصمیم دولت مبنی بر بستن این گذرگاه استراتژیک اعلام کردند.

به گزارش ایرنا، «حسین المریانی»، عضو شورای استان میسان، به المعلومه گفت: گذرگاه الشیب به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع مقامات محلی بسته شد و دولت مرکزی اعلام کرد بستن گذرگاه دلایل فنی دارد. با ادامه بستن این گذرگاه احتمال تشدید اعتراضات مردمی وجود دارد.

بستن شریان اقتصادی استان میسان اقدامی نسنجیده است

وی با نادرست برشمردن تصمیم دولت برای بستن گذرگاه مرزی مذکور، مخالفت مقامات محلی با این تصمیم را اعلام کرد و گفت: این گذرگاه شریان اقتصادی استان میسان محسوب می‌شود و بستن آن باعث افزایش قیمت‌ها در میسان شده است، علاوه بر اینکه رفت و آمد بسیاری از دانشجویان این استان که در ایران تحصیل می‌کنند را فلج کرده و همچنین مانع سفر بیماران به بیمارستان‌های ایران شده است.

از سوی دیگر، «مهدی تقی آمرلی»، رئیس فراکسیون پارلمانی بدر، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری المعلومه دریافت شد، تأیید کرد که «تصمیم به بستن گذرگاه مرزی الشیب نشان‌دهنده عدم هماهنگی آشکار در تصمیم‌گیری است و مستقیماً به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و شهروندان را با درآمدهای محدود تحت فشار قرار می‌دهد.

وی افزود: توجیهات اعلام شده دولت برای بستن گذرگاه نادرست است و هیچ پایه و اساس واقعی ندارد، زیرا هیچ نقص فنی یا اداری وجود ندارد که تعطیلی آن را توجیه کند. انگیزه‌ها و ابعاد دیگری در پس این تصمیم وجود دارد، به ویژه اینکه گذرگاه الشیب یک شریان اقتصادی حیاتی برای کشور است و انجام چنین اقدامات نسنجیده به رقابت‌پذیری تجارت عراق آسیب می‌رساند و قدرت خرید در بازار محلی را تضعیف می‌کند.

«جاسم العلوی»، نماینده مجلس عراق نیز گفت: تصمیم دولت فدرال برای بستن گذرگاه مرزی الشیب با ایران عواقب وخیمی داشته و خسارات قابل توجهی به وضعیت تجاری و اقتصادی استان میسان وارد کرده است.

العلوی به خبرگزاری المعلومه گفت: اقدامات دولت در ایجاد اختلال و بستن این گذرگاه حیاتی منجر به رکود گسترده تجاری و فلج شدن جابجایی کالا شده است، علاوه بر اینکه هزاران کارگر، کامیون‌دار و افراد مشاغل آزاد بیکار شده‌اند. این تصمیم نرخ بیکاری را تشدید کرده و بار اقتصادی ساکنان استان را دو برابر کرده است.

وی توضیح داد که گذرگاه الشیب شریان اقتصادی و استراتژیک برای میسان و استان‌های مجاور است و تصمیمات ناگهانی و نسنجیده مکرر برای بستن آن، بر فعالیت بازار و درآمدها تأثیر منفی می‌گذارد و معیشت بخش بزرگی از طبقه زحمتکش را تهدید می‌کند.

العلوی از دولت و مقامات دست اندرکار خواست که فوراً تصمیم بسته شدن گذرگاه را لغو و آن را بازگشایی کنند، به گونه ای که با مدیریت صحیح، امکان جریان روان تجارت مطابق با مقررات گمرکی تضمین شود، نه اینکه به ایجاد اختلال در نهایت به شهروندان عادی آسیب زده شود.

هشدار به دولت عراق برای اجرای دستورات آمریکا

در همین زمینه، «ابراهیم السراج،» تحلیلگر سیاسی، نسبت به دنباله روی دولت عراق از دولت آمریکا و اجرای دستورات آن برای منزوی کردن اقتصادی ایران با محدود کردن تردد هوایی و مبادلات تجاری و اقتصادی از طریق گذرگاه‌های مرزی هشدار داد.

السراج به المعلومه گفت: اطاعت و اجرای دستورات آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و محدودیت‌های مربوط به تردد هوایی و تجارت زمینی از طریق گذرگاه‌های مرزی، پیامدهای منفی بر اقتصاد عراق خواهد داشت. مسئله محدود کردن تجارت، تبادل اقتصادی و تردد هوایی با توجه به حجم تجارت بین دو کشور، بر ماهیت روابط بغداد و تهران تأثیر منفی خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: دولت ایران در جنگ علیه تروریسم داعش در سال ۲۰۱۴ در کنار عراق ایستاد. بنابراین، ورود عراق به عنوان طرفی که دستورات و برنامه‌های آمریکا علیه ایران را اجرا می‌کند، حاکمیت آن را از بین خواهد برد. عراق نمی‌تواند حیاط خلوتی برای اجرای برنامه‌های مشکوک دولت آمریکا باشد.