کد خبر: 1387285
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

شیخ دروزی لبنان: احدی از توسعه‌طلبی اسرائیل در امان نیست

لبنان یک روحانی دروزی لبنان با اشاره به تداوم سیاست‌های ویرانگر و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، گفت: احدی از توسعه‌طلبی و زورگویی اسرائیل در امان نیست.

جوان آنلاین: «سامی ابی المنی» شیخ عقل طائفه موحدین دروزی لبنان، نسبت به خطر تحولات منطقه‌ای و احتمال وقوع جنگ جدید هشدار داد و تأکید کرد: هیچ امیدی به صلح در سایه نیت‌های مغایر با صلح وجود ندارد و احدی از زورگویی اسرائیل و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه آن در امان نیست.

به گزارش ایرنا، او خواستار موضع‌گیری بین‌المللی یکپارچه برای پایان دادن به تجاوز رژیم صهیونیستی شد و همچنین بر لزوم اتحاد ملی، تقویت گفتگوی داخلی و حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی کامل ارتش اشغالگر از خاک لبنان، ضمن حفظ اقتدار دولت و نهادهای نظامی آن، تأکید کرد.

این شیخ دروزی همچنین به تحولات سویداء در جنوب سوریه پرداخت و نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی برای سوءاستفاده از وضعیت جامعه دروزی و سوق دادن آنها به سمت پروژه‌های جدایی‌طلبانه تحت پوشش حمایت، هشدار داد.

او با بیان اینکه منطقه همچنان در معرض تهدید درگیری‌های نظامی است، نسبت به احتمال جنگ دیگری که می‌تواند منجر به ویرانی بیشتر و گسترش اشغال شود، هشدار داد و خواستار هوشیاری، همبستگی و خرد در برخورد با چالش‌های پیش رو شد.

از سوی دیگر، «هادی ابوالحسن» نماینده مجلس، گفت: موضع «ولید جنبلاط» رهبر سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، در مورد توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل، ناشی از آگاهی او از تهدیدات اسرائیل بوده است.

ابوالحسن نسبت به اعتماد و تکیه به رژیم صهیونیستی، هشدار داد و این گزینه را خطری برای آینده جامعه دروزی و منطقه دانست و خواستار پایبندی به وحدت و هویت عربی و اسلامی شد.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: لبنان ، جنایات اسرائیل ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

بدون شرح

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار