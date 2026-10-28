یک روحانی دروزی لبنان با اشاره به تداوم سیاست‌های ویرانگر و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، گفت: احدی از توسعه‌طلبی و زورگویی اسرائیل در امان نیست.

جوان آنلاین: «سامی ابی المنی» شیخ عقل طائفه موحدین دروزی لبنان، نسبت به خطر تحولات منطقه‌ای و احتمال وقوع جنگ جدید هشدار داد و تأکید کرد: هیچ امیدی به صلح در سایه نیت‌های مغایر با صلح وجود ندارد و احدی از زورگویی اسرائیل و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه آن در امان نیست.

به گزارش ایرنا، او خواستار موضع‌گیری بین‌المللی یکپارچه برای پایان دادن به تجاوز رژیم صهیونیستی شد و همچنین بر لزوم اتحاد ملی، تقویت گفتگوی داخلی و حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی کامل ارتش اشغالگر از خاک لبنان، ضمن حفظ اقتدار دولت و نهادهای نظامی آن، تأکید کرد.

این شیخ دروزی همچنین به تحولات سویداء در جنوب سوریه پرداخت و نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی برای سوءاستفاده از وضعیت جامعه دروزی و سوق دادن آنها به سمت پروژه‌های جدایی‌طلبانه تحت پوشش حمایت، هشدار داد.

او با بیان اینکه منطقه همچنان در معرض تهدید درگیری‌های نظامی است، نسبت به احتمال جنگ دیگری که می‌تواند منجر به ویرانی بیشتر و گسترش اشغال شود، هشدار داد و خواستار هوشیاری، همبستگی و خرد در برخورد با چالش‌های پیش رو شد.

از سوی دیگر، «هادی ابوالحسن» نماینده مجلس، گفت: موضع «ولید جنبلاط» رهبر سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، در مورد توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل، ناشی از آگاهی او از تهدیدات اسرائیل بوده است.

ابوالحسن نسبت به اعتماد و تکیه به رژیم صهیونیستی، هشدار داد و این گزینه را خطری برای آینده جامعه دروزی و منطقه دانست و خواستار پایبندی به وحدت و هویت عربی و اسلامی شد.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.