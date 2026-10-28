نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متعادل در قبال پرونده هسته‌ای ایران، از طرف‌های مقابل خواست به حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای احترام بگذارند و از آمریکا خواست متعهد شود دیگر علیه ایران از زور استفاده نکند.

جوان آنلاین: فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، در نشست سه‌شنبه‌شب شورای امنیت درباره موضوع هسته‌ای ایران، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متعادل تأکید کرد و گفت که در کنار پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای، حق این کشور برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز باید مورد احترام قرار گیرد.

وی همچنین از آمریکا خواست متعهد شود که دیگر علیه ایران از زور استفاده نکند.

این نشست در پی تحولات اخیر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام آمریکا و حامیان آن در پیگیری ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت برگزار شد. نمایندگان چین و روسیه نیز با برگزاری این نشست مخالفت کرده بودند.