یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به دخالت‌های فزاینده دولت آمریکا در امور داخلی این کشور گفت: این امر به سطوح خطرناک و بی‌سابقه‌ای رسیده است و دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا کم‌اهمیت دانست.

جوان آنلاین: «علی عمار» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان ضمن انتقاد شدید از دخالت‌های گسترده آمریکا در امور داخلی لبنان گفت، گستاخی وقیحانه دولت آمریکا و دخالت آشکار آن در تمام جنبه‌های زندگی در لبنان همچنان ادامه دارد. این دولت و عوامل و ایادی آن در داخل لبنان، اکنون به هر شخصیتی که موضع یا نظری را بر اساس ملاحظات ملی ابراز می‌کند، حمله می‌کنند و به‌سرعت آنها را به اولویت‌دادن به منافع شخصی بر منافع ملی متهم می‌کنند.

عمار بیان کرد: این رویکرد آشکار آمریکا، مبتنی بر قیمومیت و دخالت در امور داخلی لبنان، به سطوح خطرناک و بی‌سابقه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا کم‌اهمیت دانست. این شامل دخالت در امور قضایی و نقض استقلال آن، صدور بیانیه‌ها و بیان سخنان تحریک‌آمیز و برگزاری جلساتی است که سفارت آمریکا با برخی مقامات و چهره‌های رسانه‌ای برگزار می‌کند. هدف از این جلسات، تحریک لبنانی‌ها علیه یکدیگر، دامن‌زدن به اختلاف، تأثیرگذاری بر انتخاب‌های داخلی لبنان و تلاش برای تغییر اصول ملی آن در خدمت دشمن اسرائیلی است.

وی این مداخله را نقض حاکمیت لبنان دانست و از آمریکا و نمایندگانش خواست که دخالت خود در امور داخلی لبنان را متوقف کنند و از نقض اصول و کنوانسیون‌های دیپلماتیک دست بردارند.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تأکید کرد: لبنان تحت‌الحمایه آمریکا نخواهد بود و مردم لبنان بهتر می‌دانند چه چیزی به نفع آنهاست و چگونه امور خود را مدیریت و به مشکلاتشان رسیدگی کنند.

وی همچنین از مقامات لبنان خواست موضعی مسئولانه، میهن‌پرستانه و قاطع دراین‌خصوص اتخاذ کنند، به این مداخلات و تجاوزات علیه لبنان و مردم آن پایان دهند و به وظایف قانونی خود در حفظ حاکمیت و استقلال در تصمیم‌گیری عمل کنند.