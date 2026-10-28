\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a \u0646\u0648\u0628\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0641 \u0633\u0641\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06cc\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0627\u0631\u062a\u0634 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0632 \u06cc\u0645\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0645\u062e\u0627 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.