پاکستان از کشته و زخمی شدن ۶ نفر درپی درگیری با مرزبانان افغانستان خبر داد

پاکستان مرزبانان طالبان افغانستان را به گشودن بی دلیل آتش به قلمروی اسلام آباد و هدف قرار دادن مناطق مسکونی متهم کرد و گفت: درپی تیراندازی نیروهای افغانستانی یک غیرنظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: درگیری مرزی پاکستان و افغانستان بامداد امروز چهارشنبه در نقطه پایینی از منطقه وزیرستان جنوبی و همچنین بازار انگور آدا در سمت پاکستان رخ داده که طی آن چندین باب مغازه درپی اصابت خمپاره تخریب شده است.

مسئولان دولتی در وزیرستان جنوبی پاکستان اعلام کردند که درپی تیراندازی بی دلیل نیروهای طالبان افغانستان یک غیر نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شبکه‌های خبری پاکستان گزارش دادند که مرزبانان این کشور واکنش مؤثر و سنگینی نشان داده و همچنان به اقدامات تحریک آمیز افغانستان پاسخ می‌دهند.

به گزارش ایرنا؛ مرزهای پرتنش پاکستان و افغانستان طی یکسال گذشته شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز و مستمر بوده و هر دو کشور یکدیگر را به کم کاری و سوء استفاده از عناصر غیردولتی برای ضربه زدن به منافع یکدیگر متهم می‌کنند.

اوایل مهر ماه سال جاری پاکستان دست به دو حمله هوایی در قلمروی افغانستان زد و مدعی شد که چندین مراکز تروریستی را منهدم و تعداد زیادی از عناصر گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.

ارتش پاکستان روز ۲۵ مهر سال جاری، طالبان افغانستان را به اقدامات تحریک آمیز و تیراندازی به مواضع نیروهای خود در خط مرزی متهم کرد و مدعی شد ‌که تعدادی از نیروهای طالبان در واکنش متقابل ارتش پاکستان کشته شدند.