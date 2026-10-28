روس اتم از افزایش شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته ای بوشهر خبر داد

جوان آنلاین: لیخاچف در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۱۴۲ نفر در محل ساخت و ساز واحدهای جدید نیروگاه بوشهر و ۵۰ نفر در بخش تعمیر و نگهداری این نیروگاه حضور دارند.

وی افزود: ما قصد داریم تعداد کارکنان روس را افزایش دهیم و هدف‌گذاری ما رسیدن به ۷۰۰ نفر است.

مدیرعامل شرکت روس اتم در ادامه با بیان اینکه این موضوع به شدت تنش‌ها در خاورمیانه بستگی دارد، خاطرنشان کرد: اگر تنش‌ها تشدید شود، ما دست‌کم روند این افزایش را کُند خواهیم کرد اما در حال حاضر در مسیر رسیدن به این هدف‌گذاری در حرکت هستیم.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت روس‌ اتم آبان ۱۴۰۴ در گفت‌ وگو با شبکه اول تلویزیون روسیه خاطرنشان کرده بود که این شرکت ساخت دو واحد نیروگاه هسته‌ای (هر یک با ظرفیت یک هزار مگاوات) در مجاورت واحد نخست نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در دستور کار دارد و روند ساخت در حال پیشرفت است.

شرکت دولتی روس‌اتم دوم مهر ۱۴۰۴ نیز اعلام کرد: تهران و مسکو تفاهم‌نامه‌ای درباره همکاری در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران امضا کردند.

چهارم مهر ۱۴۰۴ نیز موافقت‌نامه اجرایی ساخت و احداث چهار واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در سیریک هرمزگان بین شرکت ایران هرمز و شرکت پروژه روس اتم امضا شد.

سفارت فدراسیون روسیه در ایران پیش تر ادعاهای منتشرشده درباره آغاز روند تخلیه کارکنان این سفارتخانه و متخصصان روسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تکذیب و اعلام کرد که فعالیت‌ها در این نیروگاه طبق روال عادی ادامه دارد.

سفارت روسیه در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به انتشار به شایعات و ادعاهای بی‌اساس درباره تخلیه کارکنان دیپلماتیک و متخصصان نیروگاه اتمی بوشهر مطالبی در برخی کانال‌های خبری درباره این ادعاها را نادرست خواند. در بیانیه سفارت روسیه آمده است: سفارت روسیه به مطالب منتشر شده در برخی کانال‌های خبری مغرض درباره آغاز به‌ اصطلاح روند تخلیه کارکنان سفارت روسیه و نیروگاه اتمی بوشهر توجه کرده است. در این خصوص اعلام می‌کنیم که هیچ‌ یک از کارکنان سفارت و متخصصان نیروگاه اتمی بوشهر تخلیه نمی‌شوند و قصد ترک محل خدمت خود را ندارند. فعالیت‌ ها طبق روال عادی ادامه دارد. ادعاهایی که خلاف این موضوع، اطلاعات نادرستی هستند که منشا آن به‌ خوبی شناخته شده است.

این سفارتخانه در پایان از مخاطبان خواست عضویت خود را در کانال‌های خبری منتشرکننده این اطلاعات لغو کنند.