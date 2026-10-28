«ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر بخش اروپایی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های متعدد از سوی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه بالتیک، تاکید کرد که ناتو به طور پیوسته در حال افزایش فعالیت‌های نظامی خود در این منطقه است.

جوان آنلاین: ماسلنیکوف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ناتو مدت‌هاست که تمایل‌ خود برای اینکه دریای بالتیک را به طور کامل به تحت کنترل خود درآورد، علنی کرده است.

وی افزود: این روند به ویژه در چارچوب عملیات «نگهبان بالتیک» و مجموعه‌ای از رزمایش‌های مستمر که توسط این ائتلاف و کشورهای عضو آن در این منطقه انجام می‌شود، در جریان است.

ماسلنیکوف در ادامه با بیان اینکه اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای نظامی‌سازی منطقه بالتیک همگام با ناتو پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: این موضوع وضعیت در این منطقه را حتی پیچیده‌تر می‌کند.

به گزارش ایرنا، الکساندر گروشنکو معاون وزیر خارجه روسیه پیش‌تر در اظهاراتی نسبت به احتمال آغاز درگیری نظامی در دریای بالتیک هشدار داده و تاکید کرده بود: منطقه بالتیک به دلیل تشدید فعالیت‌های ناتو و سیاست‌های ضد روسی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک نقطه بالقوه برای آغاز درگیری نظامی است.

گروشنکو کشورهای غربی را به آغاز کننده رویارویی با روسیه متهم کرد و گفت: این موضوع موجب افزایش خطرناک حضور نظامی در بالتیک شده است.

وی با تأکید بر اینکه در مورد خطر تشدید تنش در منطقه‌ای که زمانی نسبتاً آرام بود اغراق نمی‌کند، افزود: منطقه بالتیک به سرعت در حال تبدیل شدن به عرصه یک رویارویی نظامی است.

گروشنکو در ادامه با اشاره به فعالیت‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در منطقه بالتیک، تصریح کرد: رزمایش‌های نظامی ناتو در دریای بالتیک دلیل اصلی افزایش تنش در این منطقه است.