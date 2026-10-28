بن گویر نسبت به ائتلاف با آیزنکوت هشدار داد

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نسبت به ائتلاف با گادی آیزنکوت، رقیب نتانیاهو برای تصدی نخست‌وزیری و رئیس حزب یشار هشدار داد.

جوان آنلاین: ایتامار بن گویر -وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی- نسبت به ائتلاف با گادی آیزنکوت، رقیب نتانیاهو برای تصدی نخست‌وزیری و رئیس حزب یشار به روزنامه اسرائیل هیوم گفت که این «اشتباهی است که مردم اسرائیل نخواهند بخشید».

بن گویر گفت: «ما منتظر نتایج واقعی هستیم و امیدواریم و دعا می‌کنیم که فردا صبح با خبرهای خوبی برای مردم اسرائیل از خواب بیدار شویم.»

بن گویر به نظرسنجی کانال ۱۴ عبری که به اردوگاه نتانیاهو ۶۰ کرسی می‌دهد، چسبیده و به کسب صدها هزار رأی افتخار کرد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امیدوار است دوباره در اسرائیل یک دولت راست‌گرا تشکیل دهد.

بن گویر گفت: من صحبت‌هایی در مورد دولت وحدت با آیزنکوت می‌شنوم و این همان چیزی است که من نسبت به آن هشدار دادم زیرا این یک دولت فلج خواهد بود.