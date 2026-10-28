نتایج جدید انتخابات اسرائیل بعد از شمارش ۴۲ درصد از آراء

تلویزیون رژیم صهیونیستی به جدیدترین نتایج شمارش آراء انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که بعد از شمارش ۴۲ درصد از آراء انتخابات پارلمانی این رژیم اردوگاه وابسته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ۵۷ کرسی را به دست گرفته است.

همچنین گزارش شده که اردوگاه گادی آیزنکوت رقیب سرسخت نتانیاهو موفق شده ۴۷ کرسی را از آن خود کند. پیشتر کمیته انتخابات مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب نتانیاهو ۲۱.۷ درصد از آراء و حزب آیزنکوت ۱۵.۷ درصد از آراء را کسب کرده اند.

لیست احزاب عربی نیز تا این لحظه ۱۶ کرسی را به دست آورده است.

تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی نیازمند کسب ۶۱ کرسی پارلمان است؛ موضوعی که تاکنون از سوی هیچ کدام از جریان های شرکت کننده در انتخابات محقق نشده است.