کد خبر: 1387260
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکایی‌ها بیشترین ضربه را از اختلال در تنگه هرمز متحمل شده‌اند

تنگه هرمز یک مرکز پژوهشی به خسارت های وارد آمده به آمریکایی ها بر اثر اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارشی تاکید کرد: مطالعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک (CREA) نشان می دهد آمریکا بیشترین هزینه ناشی از افزایش جهانی قیمت سوخت در پی بحران تنگه هرمز را متحمل شده است، به طوری که این بحران ۱۶۰ میلیارد دلار به هزینه سوخت در آمریکا افزوده است. این رقم حدود یک سوم کل هزینه های اضافی پرداخت شده در جهان را تشکیل می دهد.

بر اساس این گزارش، کشورهای جهان از زمان آغاز تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، ۴۶۸ میلیارد دلار بیشتر برای خرید گازوئیل و بنزین هزینه کرده اند که به طور متوسط حدود ۶۰ دلار به ازای هر نفر می شود. با وجود اینکه آمریکا بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان است، هزینه اضافی به ازای هر نفر در این کشور به ۴۷۱ دلار رسیده که بالاترین رقم در جهان است.

چین با ۵۴ میلیارد دلار هزینه اضافی در رتبه دوم قرار گرفت و کانادا با ۱۷ میلیارد دلار پس از آن قرار دارد. قیمت گازوئیل در ۱۴۹ کشور از مجموع ۱۶۹ کشور به طور متوسط حدود یک سوم افزایش یافت.

این شرایط باعث می شود خانوارها، رانندگان کامیون و کشاورزان در آمریکا بیش از دیگران در معرض نوسانات بازارهای جهانی سوخت قرار گیرند. اقتصادهای دیگری که مالکیت و استفاده از خودروهای شخصی در آنها زیاد است مانند کانادا و استرالیا، نیز با هزینه های سنگین به ازای هر نفر مواجه هستند.

ویژگی آمریکا در این زمینه مصرف بالای سوخت به ازای هر نفر و پیشرفت ناکافی در کاهش وابستگی به نفت است. وابستگی آمریکا به بازارهای بین المللی برای عرضه مازاد گازوئیل باعث می شود قیمت جهانی فرآورده های پالایش شده نفتی بر بازار داخلی این کشور تاثیر بگذارد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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