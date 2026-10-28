نتایج تازه‌ترین نظرسنجی در ایالت هسن آلمان نشان می‌دهد حمایت از حزب اتحادیه دموکرات‌مسیحی به رهبری فریدریش مرتس به ۲۵ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح در تاریخ این نظرسنجی رسیده است.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی «اچ‌آر-هسن‌ترند» که مؤسسه «اینفراتست دیمپ» به سفارش شبکه رادیو و تلویزیون هسن انجام داده است، نشان می‌دهد حزب اتحادیه دموکرات‌مسیحی آلمان به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور در ایالت هسن با کاهش قابل توجه محبوبیت روبه‌رو شده است.

بر اساس این نظرسنجی که نتایج آن ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، حمایت از این حزب به ۲۵ درصد رسیده که هفت واحد درصد کمتر از نظرسنجی پیشین در فوریه امسال است. این رقم پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این حزب در تاریخ نظرسنجی «هسن‌ترند» به شمار می‌رود.

حزب اتحادیه دموکرات‌مسیحی که بیش از ۲۷ سال است در ایالت هسن در رأس دولت محلی قرار دارد، همچنان در جایگاه نخست قرار گرفته است. با این حال، حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» با کسب ۲۳ درصد آرا و افزایش سه واحد درصدی، فاصله خود را با این حزب به ۲ واحد درصد کاهش داده است.

در همین نظرسنجی، حزب سبزها با دو واحد درصد افزایش به ۱۶ درصد رسید و از حزب سوسیال‌دموکرات که با یک واحد درصد کاهش، ۱۵ درصد حمایت را کسب کرد، پیش افتاد. حزب چپ نیز هفت درصد و حزب دموکرات آزاد چهار درصد آرا را به دست آوردند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ائتلاف حاکم متشکل از اتحادیه دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات‌ها در صورت برگزاری انتخابات ایالتی در شرایط کنونی، اکثریت پارلمان هسن را به دست نخواهد آورد.

این نظرسنجی از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵) با مشارکت یک‌هزار و ۱۸۵ فرد واجد شرایط رأی‌دهی و به دو روش تلفنی و اینترنتی انجام شده است.