روسیه: پیشنهادات اروپا برای حل بحران اوکراین شبیه اولتیماتوم است

یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه روسیه گفت پیشنهادات کشورهای اروپایی برای حل‌وفصل بحران اوکراین بیشتر به اولتیماتوم شباهت دارد تا تلاش برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز.

جوان آنلاین: «رودیون میروشنیک» سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد پیشنهادهای کشورهای اروپایی برای حل‌وفصل بحران اوکراین بیش از آنکه نشان‌دهنده تمایل به یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز باشد، به اولتیماتوم شباهت دارد.

به گفته میروشنیک، کشورهای اروپایی درباره مسئله اوکراین موضعی یکپارچه ندارند اما اقدامات بیشتر آنها از جمله کشورهای شمال اروپا در درجه نخست بر تأمین مالی و طولانی‌تر شدن درگیری متمرکز است.

این دیپلمات روس با انتقاد از رویکرد کشورهای اروپایی، مدعی شد اقدامات آنها به جای کمک به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران، به تداوم درگیری اوکراین منجر می‌شود.