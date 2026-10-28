کد خبر: 1387252
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت قاطع مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تحریم‌های یکجانبه

تحریم‌ سران ۱۲ کشور عضو اصلی GECF از جمله جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر لزوم قراردادهای بلندمدت و ایجاد سازوکار واکنش به بحران، تحریم‌های غیرقانونی را مردود دانستند.

جوان آنلاین: هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان و دیگر سران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو در مسکو به کار خود پایان داد و بیانیه پایانی آن منتشر شد.

کشورهای عضو این مجمع که در مجموع حدود ۷۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز جهان را در اختیار دارند، در بیانیه خود با مخالفت قاطع با تحریم‌های یکجانبه و اقدامات قهری خارج از چارچوب سازمان ملل، نسبت به پیامدهای منفی تعرفه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر ثبات، امنیت و جریان سرمایه‌گذاری در بازار جهانی انرژی هشدار دادند.

در بیانیه مسکو بر محورهای کلیدی زیر تاکید شد:

مخالفت با تحریم و اقدامات یکجانبه: رد هرگونه تدابیر قهری و تحریم‌های فراسرزمینی که مغایر با حقوق بین‌الملل است.

تأکید بر قراردادهای بلندمدت: لزوم بهره‌گیری از قراردادهای بلندمدت و سازوکارهای متنوع قیمت‌گذاری برای کاهش نوسانات و جذب سرمایه‌گذاری.

ایجاد سازوکار واکنش به بحران: توافق بر سر راه‌اندازی ابزارهای هماهنگی و ارزیابی شوک‌های خارجی برای تضمین امنیت عرضه گاز.

نقش محوری گاز در گذار انرژی:تأکید بر جایگاه گاز طبیعی به‌عنوان منبعی پاک‌ و کم‌کربن و ضرورت پایبندی به اصل «بی‌طرفی فناوری».

این مجمع دارای ۱۲ عضو اصلی (از جمله ایران، روسیه، قطر، الجزایر و ونزوئلا) و ۸ کشور ناظر است که نشست‌های آن هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود.

برچسب ها: تحریم‌ ، تحریم ها ، روسیه
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