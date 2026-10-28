رسانه آمریکایی: هزینه جنگ آمریکا علیه ایران به ۴۷ میلیارد دلار رسید

تارنمای آمریکایی هیل در گزارشی با اشاره به افزایش هزینه‌های جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران به حدود ۴۷ میلیارد دلار، نوشت که برآورد جدید فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) نشان می‌دهد که هزینه این درگیری از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از سه میلیارد دلار افزایش یافته است.

جوان آنلاین: رسانه نزدیک به کنگره آمریکا در گزارشی که بر اساس برآورد ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) سنتکام تهیه شده است، اعلام کرد: این برآورد در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته و هزینه جنگ علیه ایران را حدود ۴۷ میلیارد دلار نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، این گزارش با اشاره به اینکه بیشترین سهم از هزینه‌های جنگ مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است که حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است، می‌افزاید: همچنین نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های اضافی عملیات نظامی و ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار برای جایگزینی تجهیزات از دست رفته اختصاص یافته است.

این رسانه آمریکایی در ادامه گزارش خود آورده است: پشتیبانی نیروی هوایی آمریکا از نیروهای مستقر در منطقه از جمله انتقال هوایی نیروها، پشتیبانی از پایگاه‌ها، ارتباطات و حمل‌ونقل در منطقه عملیاتی نیز حدود هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است.

این گزارش می‌افزاید: برآورد جدید شامل هزینه خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند برآورد کامل هزینه‌های جنگ را افزایش دهد.

بر اساس گزارش هیل، رقم جدید در مقایسه با برآورد اوایل سپتامبر وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) افزایش یافته است زیرا در آن زمان، هزینه درگیری حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود.

این تارنمای آمریکایی همچنین به برآورد موسسه تحلیلی مودیز اشاره کرده و نوشته است: بر اساس برآورد این موسسه، هزینه این درگیری تاکنون حدود دو هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی بوده است.