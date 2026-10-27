کد خبر: 1387248
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ایران در آلمان: امنیت منطقه خریدنی نیست

9 سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان با اشاره به پیام راهبردی نشست چهارجانبه تهران با حضور نمایندگان ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان تأکید کرد که امنیت پایدار منطقه نه خریدنی است و نه وارداتی، بلکه باید با تکیه بر ظرفیت‌ها و همکاری کشور‌های منطقه ساخته شود.

جوان آنلاین: مجید نیلی در پیامی که نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، با اشاره به نشست اخیر مقامات ارشد امنیتی چهار کشور منطقه در تهران نوشت: «نشست روز گذشته تهران با حضور ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان، حامل سه پیام راهبردی بود.»

وی با تأکید بر پیوند متقابل امنیت کشور‌های منطقه تصریح کرد: «در یک کشتی هستیم؛ امنیت و ناامنی ما به‌هم گره خورده است.»

سفیر ایران در آلمان در تشریح دومین پیام این نشست افزود: «امنیت پایدار، درون‌زاست؛ نه وارداتی و نه متکی به بیگانگان.»

نیلی همچنین با اشاره به اهمیت همگرایی و همکاری کشور‌های منطقه، سومین پیام نشست تهران را این‌گونه توصیف کرد: «دست‌های به‌هم‌پیوسته منطقه، سرچشمه ثبات، شکوفایی، عزت و اقتدار است.»

وی در پایان پیام خود با تأکید بر ضرورت تکیه کشور‌های منطقه بر ظرفیت‌های داخلی برای تأمین امنیت و ثبات، خاطرنشان کرد: «امنیت منطقه نه خریدنی است، نه وارداتی؛ ساختنی است، به دست خودمان.»

نخستین نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای روز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار شد.

در این نشست، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میزبان خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، عاصم منیر فرمانده نیرو‌های مسلح پاکستان و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه بود.

شرکت‌کنندگان در پایان توافق کردند که گفت‌و‌گو‌های خود را با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در زمینه صلح و امنیت ادامه دهند.

مقام‌های سه کشور همچنین با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی کشور‌های اسلامی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از هر تفاهمی که به تقویت وحدت، انسجام، امنیت و توسعه منطقه منجر شود، حمایت می‌کند.

برچسب ها: ایران ، ترکیه ، پاکستان
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