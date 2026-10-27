کرملین: اروپا هنوز در مذاکرات اوکراین مشارکت ندارد

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: اروپا فعلا در مذاکرات اوکراین مشارکت نمی‌کند، اما گفت‌و‌گو با برخی کشور‌های اروپایی مثبت است.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: اروپا فعلا در مذاکرات اوکراین مشارکت نمی‌کند، اما گفت‌و‌گو با برخی کشور‌های اروپایی مثبت است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص اضافه کرد: موضع الکساندر استاب رئیس‌جمهور فنلاند، درباره گفت‌و‌گو با روسیه تغییر کرده بود و مسکو از اینکه تماس‌ها در نهایت برگزار شد قدردانی می‌کند. توافق شده است که مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه، اوکراین و ایالات متحده در ماه نوامبر ادامه یابد.

دیمیتری پسکوف افزود: مسکو همواره بر تلاش برای استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک در خصوص اوکراین تأکید دارد.