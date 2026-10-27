منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

جوان آنلاین: سرلشکر دکتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این دیدار، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای از شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیرِ» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مندی از نقشه راه مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام - از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند. تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشور‌های همسایه بر پایه منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محور‌های مطرح‌شده در این دیدار بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و بموقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند. در این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. دکتر محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیان کرد.

قالیباف: رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم صبح دیروز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به جلسه روز دوشنبه با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها و درخواست آنان برای ارائه توضیحاتی درباره ملاقات با مقام معظم رهبری، گفت: از این فرصت چنددقیقه‌ای استفاده می‌کنم و هم برای دوستانمان در شبکه‌های مجازی و هم در اینجا، خیلی مختصر به این موضوع اشاره کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره سلامتی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: آقا در سلامتی کامل هستند. واقعاً آنچه را که در ملاقات مشاهده کردم و برای خود من که آشنایی نزدیکی با ایشان داشتم، از برجستگی‌های این دیدار نخست روحیه قوی، پرنشاط و با امید و دوم، صلابت و آرامش قلبی ایشان بود. وقتی انسان در محضر ایشان می‌نشست و صحبت می‌کردند، این ویژگی‌ها در وجود حضرت آقا کاملاً ملموس بود. در مباحث نیز انصافاً بر مسائل اشراف داشتند؛ هم در کلیات و هم در جزئیات، که البته پیش از این نیز از آن اطلاع داشتم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه نیز درباره مسائل مرتبط، مباحثی مطرح شد و دقت ایشان در پیگیری جزئیات کاملاً مشهود بود. در موضوعات مختلف، رهنمود‌های لازم را ارائه و ابلاغ می‌کردند. آنچه در این رفت‌وبرگشت‌های مباحث برای من بسیار اثرگذار بود، ایشان از چشم‌انداز و افق رو به جلو برخوردار بوده و بسیار امیدوار و مثبت، بر موضوعات رو به جلو تأکید داشتند که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم. قالیباف با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره محتوای این دیدار، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، مسائل اقتصادی بود. یکی از نکاتی که ایشان با دقت به آن توجه داشتند و دوستان اقتصادی من نیز با اهمیت آن آشنا هستند، شاخص‌های کلان اقتصادی بود که به‌دقت دنبال می‌کردند و توجه به این داشتند که در این رابطه بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی صورت نگیرد.

رئیس مجلس ادامه داد: موضوع مهم دیگر، ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید بود. این سومین بار بود که ایشان به‌طور جدی این موضوع را از من پیگیری می‌کردند. پس از جنگ رمضان این بار، سومین مرتبه بود که ایشان این مسئله را مورد تأکید و پیگیری قرار دادند؛ چه در حوزه مواد اولیه، چه چرخه تولید و چه در خصوص تأمین کالا‌های اساسی که اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین موضوع حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت، به‌ویژه معیشت نیرو‌های مسلح و رزمندگانی که در میدان حضور دارند که بدون شک همه ملت می‌دانند که این عزیزان باید در اولویت ما قرار داشته باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان نکاتی نیز درباره برنامه هفتم داشتند که این موضوع در پیامشان به مجلس در اجلاسیه سوم هم مطرح شده بود؛ به‌ویژه در حوزه بازسازی که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. وی ادامه داد: بخشی از مباحث نیز به مسائل نظامی و مسائل جنگ و جبهه مقاومت اختصاص داشت که از موضوعات قابل توجه بود. بخشی دیگر در حوزه دیپلماسی و بحث مذاکرات مطرح شد. همچنین رهبر انقلاب درباره جنگ اقتصادی، به‌ویژه طرد اقتصادی و محاصره دریایی، نکات مهمی بیان کردند. قالیباف با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خدمت‌رسانی به مردم، گفت: ایشان بر خدمت‌رسانی به مردم، به‌خصوص در حوزه تاب‌آوری و همچنین وحدت حداکثری میان مسئولان، اتخاذ مواضع محکم و یکپارچه در موضوعات مختلف، به‌ویژه در میان مسئولان و به طریق اولی در سطح سران، تأکید داشتند که الحمدلله این هماهنگی نیز وجود دارد.

رهبری پیگیر روابط با شرکای راهبردی

رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه با اشاره به دیگر محور‌های این دیدار اظهار کرد: از نکات مورد تأکید ایشان، آخرین وضعیت روابط و مباحث ما با شرکای راهبردی ما، به‌ویژه کشور چین بود. این موارد از جمله مسائلی است که ایشان مرتباً درباره آن پیگیر هستند و در این زمینه نیز رهنمود‌هایی ارائه و ابلاغ فرمودند تا این موضوع دنبال شود. ایشان بر همکاری دولت و مجلس تأکید داشتند و ان‌شاءالله همه ما نیز باید به این موضوع توجه کنیم.