کد خبر: 1387245
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: به تمامی تعهدات خود در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران عمل می‌کنیم

8 «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو به تمامی تعهدات خود در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران عمل می‌کند.

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، پوتین در دیدار با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان در مسکو گفت: «ما از طرف خود به تمامی تعهدات‌مان در همه پروژه‌ها عمل می‌کنیم.»

وی افزود که روسیه همواره از دیدار با رئیس‌جمهور ایران خرسند می‌شود.

رئیس‌جمهور روسیه افزود که تهران و مسکو در حال افزایش حجم تجارت دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و امور بشردوستانه هستند.

پوتین اضافه کرد: «ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد.»

پوتین همچنین در جریان این دیدار در مسکو اظهار داشت: «فکر می‌کنم رویداد امروز یعنی نشست مجمع کشور‌های صادرکننده گاز کاملا موثر بود. دیدار‌های دوجانبه زیادی میان همتایان برگزار می‌شود که آنها نیز بسیار مفید هستند.»

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه اعلام کرد که حجم تجارت میان روسیه و ایران در هشت ماه نخست سال جاری میلادی ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتین همچنین اظهار کرد که مسکو امیدوار است تحولات خاورمیانه در مسیر مثبتی پیش برود.

رئیس‌جمهور روسیه در جریان گفت‌و‌گو با پزشکیان گفت: «ما همسایه هستیم، منافع مشترک زیادی داریم و تلاش می‌کنیم همه آنها را محقق کنیم. امیدواریم اوضاع در مسیر مثبتی پیش برود.»

برچسب ها: پوتین ، مسعود پزشکیان ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

بدون شرح

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار