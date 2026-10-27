جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، پوتین در دیدار با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان در مسکو گفت: «ما از طرف خود به تمامی تعهدات‌مان در همه پروژه‌ها عمل می‌کنیم.»

وی افزود که روسیه همواره از دیدار با رئیس‌جمهور ایران خرسند می‌شود.

رئیس‌جمهور روسیه افزود که تهران و مسکو در حال افزایش حجم تجارت دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و امور بشردوستانه هستند.

پوتین اضافه کرد: «ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد.»

پوتین همچنین در جریان این دیدار در مسکو اظهار داشت: «فکر می‌کنم رویداد امروز یعنی نشست مجمع کشور‌های صادرکننده گاز کاملا موثر بود. دیدار‌های دوجانبه زیادی میان همتایان برگزار می‌شود که آنها نیز بسیار مفید هستند.»

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه اعلام کرد که حجم تجارت میان روسیه و ایران در هشت ماه نخست سال جاری میلادی ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتین همچنین اظهار کرد که مسکو امیدوار است تحولات خاورمیانه در مسیر مثبتی پیش برود.

رئیس‌جمهور روسیه در جریان گفت‌و‌گو با پزشکیان گفت: «ما همسایه هستیم، منافع مشترک زیادی داریم و تلاش می‌کنیم همه آنها را محقق کنیم. امیدواریم اوضاع در مسیر مثبتی پیش برود.»