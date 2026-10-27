کد خبر: 1387240
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

چهارراه تدبیر از هماهنگی قدرت تا اعتماد ملی 

1 مطالبات راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی، باید از تشخیص تهدید تا حل مسئله امتداد یابد

مطالبات راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی، باید از تشخیص تهدید تا حل مسئله امتداد یابد. در میانه وضعیتی که کشور آن را «نه جنگ، نه صلح» توصیف می‌کند، مهم‌ترین مسئله تبدیل تشخیص تهدید به تصمیمی دقیق، هماهنگ و نتیجه‌بخش است. تأکید رهبر انقلاب بر جایگاه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان «چهارراه تدبیر» و ضرورت ترسیم نقشه راه هر اقدام از نقطه آغاز تا پایان، ناظر بر همین ضرورت است: قدرت کشور هنگامی به بیشترین اثرگذاری می‌رسد که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت، جدا از یکدیگر تصمیم نگیرند. 
۱- چهارراهی برای عبور از تصمیم‌های جزیره‌ای: امنیت ملی در جهان امروز، مفهومی محدود به مرز‌ها و توان نظامی نیست. تصمیم اقتصادی می‌تواند بر تاب‌آوری اجتماعی اثر بگذارد، ضعف اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه شایعه و بی‌اعتمادی را فراهم کند، و پیام سیاسی متناقض می‌تواند هزینه یک اقدام دیپلماتیک یا امنیتی را افزایش دهد. از همین رو، تعبیر «چهارراه تدبیر» بیانگر جایگاهی است که باید میان حوزه‌های اثرگذار بر سرنوشت کشور ارتباطی واقعی برقرار کند. 
تأکید بر نقشه راهی که تمام مسیر یک اقدام، از آغاز تا پایان، را در نظر بگیرد نیز مطالبه‌ای فراتر از برنامه‌نویسی اداری است. تصمیم راهبردی باید هدف روشن، مسئول مشخص، ابزار متناسب، ارزیابی پیامد‌ها و مسیر اصلاح داشته باشد. سیاستی که فقط نقطه شروع را می‌بیند، ممکن است در مرحله اجرا متوقف شود و تصمیمی که پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی خود را نسنجد، حتی با نیت درست می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ایجاد کند. 
۲- انتصاب رضایی، فرصت هماهنگی، نه جایگزین کارنامه: انتصاب سرلشکر محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر انقلاب در این شورا، با توجه به تجربه او در حوزه‌های نظامی و سیاسی، فرصتی برای تقویت پیوند میان ارزیابی راهبردی و هماهنگی نهادی فراهم کرده است. با این‌حال، اهمیت این مسئولیت را باید نه فقط در سابقه فردی بلکه در نتیجه‌ای سنجید که سازوکار شورا برای کشور به همراه می‌آورد. 
اصل ۱۷۶ قانون اساسی، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی و امنیتی را از وظایف این شورا می‌داند. بنابراین، کارآمدی آن در گرو تعامل مؤثر با دولت و دستگاه‌های اجرایی است، نه شکل‌گیری ساختاری موازی با آنها. هرچه فاصله میان تصمیم و اجرا کمتر شود، امکان حل سریع‌تر مسائل و جلوگیری از تعارض سیاست‌ها افزایش می‌یابد. 
۳- اعتماد عمومی، حاصل هماهنگی قابل لمس: در شرایط فشار خارجی، جامعه بیش از وعده‌های کلی به نشانه‌های روشن از تدبیر و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. مردم باید بدانند تصمیم‌های مهم کشور بر چه مبنایی گرفته می‌شود، مسئول پیگیری هر مسئله کدام نهاد است و نتیجه اقدامات چگونه ارزیابی خواهد شد. تأکید رهبر انقلاب بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع، از همین منظر اهمیت دارد: خلأ اطلاعاتی را نمی‌توان با سکوت طولانی پر کرد. 
اما اطلاع‌رسانی به‌تنهایی کافی نیست. اعتماد هنگامی تقویت می‌شود که پیام روشن با عملکرد منسجم همراه باشد، مشکلات معیشتی بی‌پاسخ نماند، و مردم آثار هماهنگی را در تصمیم‌های دقیق‌تر و خدمات مؤثرتر مشاهده کنند. انسجام ملی، هم سرمایه تصمیم‌گیری است و هم نتیجه رفتار مسئولانه نهاد‌های کشور با جامعه. 
۴- امنیت منطقه‌ای، از مدیریت بحران تا نظم درون‌زا: تأکید بر مدیریت تنگه هرمز، تحکیم روابط با همسایگان و سامان‌دادن به ترتیبات درون‌زای منطقه‌ای، سه ضلع مرتبط یک رویکرد راهبردی‌اند. امنیت پایدار خلیج فارس نمی‌تواند فقط به موازنه نظامی وابسته بماند، همکاری منطقه‌ای، منافع متقابل و کاهش زمینه مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز در آن نقش دارند. مدیریت مسئولانه ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران باید هم‌زمان بازدارندگی را حفظ کند و راه را برای ترتیباتی بگشاید که امنیت و توسعه کشور‌های منطقه را به یکدیگر پیوند می‌دهند. 
معیار موفقیت «چهارراه تدبیر» روشن است: تصمیم‌های هماهنگ‌تر، اجرای سریع‌تر، پیام‌های دقیق‌تر و اعتماد عمومی مستحکم‌تر. اگر این حلقه از تشخیص تا اجرا کامل شود، هماهنگی نهادی از یک عنوان اداری فراتر می‌رود و به ظرفیت واقعی قدرت ملی تبدیل خواهد شد، ظرفیتی که هم در برابر فشار خارجی تاب‌آوری ایجاد می‌کند و هم در داخل، امید به حل مسائل کشور را تقویت می‌سازد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سیاست ، اقتصاد ، رهبر انقلاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

بدون شرح

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار