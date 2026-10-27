چهارراه تدبیر از هماهنگی قدرت تا اعتماد ملی 

مطالبات راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی، باید از تشخیص تهدید تا حل مسئله امتداد یابد. در میانه وضعیتی که کشور آن را «نه جنگ، نه صلح» توصیف می‌کند، مهم‌ترین مسئله تبدیل تشخیص تهدید به تصمیمی دقیق، هماهنگ و نتیجه‌بخش است. تأکید رهبر انقلاب بر جایگاه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان «چهارراه تدبیر» و ضرورت ترسیم نقشه راه هر اقدام از نقطه آغاز تا پایان، ناظر بر همین ضرورت است: قدرت کشور هنگامی به بیشترین اثرگذاری می‌رسد که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت، جدا از یکدیگر تصمیم نگیرند.

۱- چهارراهی برای عبور از تصمیم‌های جزیره‌ای: امنیت ملی در جهان امروز، مفهومی محدود به مرز‌ها و توان نظامی نیست. تصمیم اقتصادی می‌تواند بر تاب‌آوری اجتماعی اثر بگذارد، ضعف اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه شایعه و بی‌اعتمادی را فراهم کند، و پیام سیاسی متناقض می‌تواند هزینه یک اقدام دیپلماتیک یا امنیتی را افزایش دهد. از همین رو، تعبیر «چهارراه تدبیر» بیانگر جایگاهی است که باید میان حوزه‌های اثرگذار بر سرنوشت کشور ارتباطی واقعی برقرار کند.

تأکید بر نقشه راهی که تمام مسیر یک اقدام، از آغاز تا پایان، را در نظر بگیرد نیز مطالبه‌ای فراتر از برنامه‌نویسی اداری است. تصمیم راهبردی باید هدف روشن، مسئول مشخص، ابزار متناسب، ارزیابی پیامد‌ها و مسیر اصلاح داشته باشد. سیاستی که فقط نقطه شروع را می‌بیند، ممکن است در مرحله اجرا متوقف شود و تصمیمی که پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی خود را نسنجد، حتی با نیت درست می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ایجاد کند.

۲- انتصاب رضایی، فرصت هماهنگی، نه جایگزین کارنامه: انتصاب سرلشکر محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر انقلاب در این شورا، با توجه به تجربه او در حوزه‌های نظامی و سیاسی، فرصتی برای تقویت پیوند میان ارزیابی راهبردی و هماهنگی نهادی فراهم کرده است. با این‌حال، اهمیت این مسئولیت را باید نه فقط در سابقه فردی بلکه در نتیجه‌ای سنجید که سازوکار شورا برای کشور به همراه می‌آورد.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی و امنیتی را از وظایف این شورا می‌داند. بنابراین، کارآمدی آن در گرو تعامل مؤثر با دولت و دستگاه‌های اجرایی است، نه شکل‌گیری ساختاری موازی با آنها. هرچه فاصله میان تصمیم و اجرا کمتر شود، امکان حل سریع‌تر مسائل و جلوگیری از تعارض سیاست‌ها افزایش می‌یابد.

۳- اعتماد عمومی، حاصل هماهنگی قابل لمس: در شرایط فشار خارجی، جامعه بیش از وعده‌های کلی به نشانه‌های روشن از تدبیر و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. مردم باید بدانند تصمیم‌های مهم کشور بر چه مبنایی گرفته می‌شود، مسئول پیگیری هر مسئله کدام نهاد است و نتیجه اقدامات چگونه ارزیابی خواهد شد. تأکید رهبر انقلاب بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع، از همین منظر اهمیت دارد: خلأ اطلاعاتی را نمی‌توان با سکوت طولانی پر کرد.

اما اطلاع‌رسانی به‌تنهایی کافی نیست. اعتماد هنگامی تقویت می‌شود که پیام روشن با عملکرد منسجم همراه باشد، مشکلات معیشتی بی‌پاسخ نماند، و مردم آثار هماهنگی را در تصمیم‌های دقیق‌تر و خدمات مؤثرتر مشاهده کنند. انسجام ملی، هم سرمایه تصمیم‌گیری است و هم نتیجه رفتار مسئولانه نهاد‌های کشور با جامعه.

۴- امنیت منطقه‌ای، از مدیریت بحران تا نظم درون‌زا: تأکید بر مدیریت تنگه هرمز، تحکیم روابط با همسایگان و سامان‌دادن به ترتیبات درون‌زای منطقه‌ای، سه ضلع مرتبط یک رویکرد راهبردی‌اند. امنیت پایدار خلیج فارس نمی‌تواند فقط به موازنه نظامی وابسته بماند، همکاری منطقه‌ای، منافع متقابل و کاهش زمینه مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز در آن نقش دارند. مدیریت مسئولانه ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران باید هم‌زمان بازدارندگی را حفظ کند و راه را برای ترتیباتی بگشاید که امنیت و توسعه کشور‌های منطقه را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

معیار موفقیت «چهارراه تدبیر» روشن است: تصمیم‌های هماهنگ‌تر، اجرای سریع‌تر، پیام‌های دقیق‌تر و اعتماد عمومی مستحکم‌تر. اگر این حلقه از تشخیص تا اجرا کامل شود، هماهنگی نهادی از یک عنوان اداری فراتر می‌رود و به ظرفیت واقعی قدرت ملی تبدیل خواهد شد، ظرفیتی که هم در برابر فشار خارجی تاب‌آوری ایجاد می‌کند و هم در داخل، امید به حل مسائل کشور را تقویت می‌سازد.