کد خبر: 1387239
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۵
سیاست » اخبار کلی
عبدالله گنجی

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

1 جناب اطاعت، از اصلاح‌طلبان شناخته‌شده اخیراً گفته است: امام گفت فلسطینی‌ها عرب هستند و ربطی به ما ندارند. تازه گفته صدا و سیما این چیز‌ها را پخش نمی‌کند. 

جناب اطاعت، از اصلاح‌طلبان شناخته‌شده اخیراً گفته است: امام گفت فلسطینی‌ها عرب هستند و ربطی به ما ندارند. تازه گفته صدا و سیما این چیز‌ها را پخش نمی‌کند. 
چشم بسته و فقط با شناخت عمیق از امام می‌توان فهمید که مسئله‌ای در جهان عصر امام نبود که او بگوید «به ما ربطی ندارد». اصلاً با اندیشه اسلام جهان‌شمول امام، نمی‌خواند. با این حال، در صحیفه امام ـ که قبلاً هم سه بار برای تألیفات خوانده‌ام ـ گشتم و نیافتم. از هوش مصنوعی پرسیدم گفت چنین عبارتی منتسب به آیت‌الله خمینی وجود ندارد. در عین حال، امام به اندازه یک کتاب درباره صهیون- فلسطین صحبت کرده است. مثلاً بدون اشاره به مسلمانی فلسطینیان می‌گوید: «ما طرفدار مظلوم هستیم. هرکس در هر قطبی که مظلوم باشد ما طرفدار آنها هستیم و فلسطینی‌ها مظلوم هستند و اسرائیلی‌ها به آنها ظلم کرده‌اند و از این جهت ما طرفدار آنها هستیم».
در جای دیگری می‌فرماید: «همیشه بنای ما این است که کنار برادران فلسطینی خود بایستیم. هر وقت هم قدرت پیدا کنیم... ما هم مثل برادر همدوش و همرزم آنان خواهیم بود».
صاحب این عبارات (که مشابهش یک خروار مطلب گفته است) می‌تواند بگوید به ما ربطی ندارد؟ مگر کسی می‌خواست ایشان را مجبور کند که این واکنشش باشد؟ خود ایشان از سال ۱۳۴۱ پرچم‌دار فلسطین بود و روز قدس را ابداع کرد. اصلاً امام درباره اعتقاد به تمایز قومی- زبانی یک جمله دارد؟ چنین روحیه‌ای داشت؟ به «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» اعتقاد نداشت؟ مگر امام نفرمودند اگر کسی ادعایی کرد که من چیزی گفته‌ام یا باید دست‌خطم یا صوتم در صدا و سیما باشد؟ از این به‌اصطلاح معلم سیاست باید پرسید منهای مسئله فلسطین، صهیونیست‌ها از سه مسئله ۱- تفوق نظامی- امنیتی بر منطقه (شاه می‌توانست هسته‌ای و موشک داشته باشد؟)، ۲- ملت‌سازی و تجزیه ایران، سوریه و عراق و... به ملت‌های کوچک و ۳- اسرائیل بزرگ می‌گذرند؟ این امام بود که راهبرد از نیل تا فرات را به حصار‌های آهنین به دور خود تغییر داد و این فراسوی مسئله فلسطین است. 
امام فرمودند: «آری، فلسطینی راه گم‌کرده خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چطور حصار‌های آهنین فرو ریخت و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد و چطور خواب بنی‌اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت، و دوباره کوکب دریه فلسطین از شجره مبارکه لاشرقیه و لاغربیه ما برافروخت؛ و امروز به همان گونه که فعالیت‌های وسیعی در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است». این حتی تحریف امام نیست بلکه دروغ بستن به امام برای معنا‌دهی به نقطه‌ای است که مطلوب ایستادن گوینده است. سکوت مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی عجیب است! ان‌شاءالله هنوز ندیده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اصلاح طلبان ، فلسطین ، عرب
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