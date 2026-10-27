پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

جوان آنلاین: دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان که برای شرکت در اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، به روسیه سفر کرده است، شامگاه دیروز در حاشیه برگزاری این اجلاس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کاخ کرملین دیدار و درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کردند.

پزشکیان، در این دیدار با تأکید بر اینکه ما بدون وابستگی به امریکا می‌توانیم مشکلات منطقه را حل و فصل کنیم، تصریح کرد: «اقداماتی که امریکا در منطقه انجام می‌دهد، در حقیقت ما را بیش از پیش به این سمت سوق می‌دهد که همکاری‌های چندجانبه را با یکدیگر ادامه دهیم. من فکر می‌کنم ما قادر هستیم بدون اینکه به امریکا وابسته باشیم، مشکلات خود را در منطقه حل و فصل کنیم.» پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برگزاری موفق جشنواره‌های فرهنگی در مسکو، کازان و آستراخان دستاورد ارزشمندی در تعاملات دوجانبه به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور روسیه نیز در این دیدار خطاب به پزشکیان، گفت: ما همواره از حضور شما در روسیه استقبال می‌کنیم. پوتین با تأکید بر اینکه ما به تمامی تعهدات خود در چارچوب پروژه‌های مشترک با ایران عمل می‌کنیم، گفت: ما از طرف خود به تمامی تعهدات‌مان در همه پروژه‌ها عمل می‌کنیم. تهران و مسکو در حال افزایش حجم تجارت دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و امور بشردوستانه هستند. حجم تجارت میان روسیه و ایران در هشت ماه نخست سال جاری میلادی ۴/۱۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که پروژۀ ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران متوقف نشده و درحال فعالیت است.

همچنین پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در روسیه، با یکدیگر دیدار و درباره راهکار‌های توسعه روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کردند. در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط تهران و دوحه، بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.



تروریسم اقتصادی امریکا، تهدیدی فراتر از مرز‌های ایران

پزشکیان روز گذشته در سخنرانی خود در هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو، با تأکید بر تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و اقدامات یکجانبه بر امنیت انرژی جهان، نسبت به پیامد‌های اقدامات امریکا علیه ایران برای ثبات بازار‌های جهانی انرژی هشدار داد و بر ضرورت گسترش همکاری‌های راهبردی و فنی کشور‌های عضو این مجمع تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دو مقطع و در میانه مذاکرات سیاسی، این اقدامات را از وقایع خطرناک علیه امنیت جهانی دانست و تصریح کرد که تخریب تأسیسات انرژی ایران و ایجاد اختلال در فرآیند انتقال انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است. پزشکیان همچنین اعمال تحریم‌های یکجانبه، تروریسم اقتصادی در قالب محاصره دریایی و هوایی علیه ایران و فشار بر سایر کشور‌ها برای تبعیت از این محاصره را از اقدامات غیرقانونی مؤثر بر بی‌ثباتی بازار‌های انرژی برشمرد. وی تأکید کرد که عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان باید این اقدامات را محکوم و به‌طور مؤثر با آن مقابله کنند. به گفته رئیس‌جمهور، مداخلات نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس با ایجاد شوک‌های جدی، فرآیند قیمت‌گذاری، عرضه و انتقال انرژی را مختل می‌کند و رشد اقتصادی جهان را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به‌عنوان بستری برای دیپلماسی چندجانبه، گفت این مجمع می‌تواند در حل مشکلات و تنگنا‌های انرژی جهان نقش مؤثری ایفا کند. وی توسعه فناوری‌ها، مدیریت پایدار زیست‌محیطی، گسترش بازار‌های منطقه‌ای و جهانی گاز طبیعی، افزایش نقش این منبع انرژی در زنجیره ارزش و مقابله با فقر انرژی را از محور‌های مهم همکاری کشور‌های عضو دانست. پزشکیان با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در دو حوزه «حاکمیت و مدیریت راهبردی» و «عملیات فنی ـ مهندسی» تصریح کرد که در بخش راهبردی، ثبات بازار و افزایش حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.



تمجید پوتین از رهبر شهید انقلاب

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز طی سخنانی در اجلاس کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو با تمجید از اقدامات رهبر شهید انقلاب برای تأسیس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز گفت: آیت‌الله خامنه‌ای واقعاً یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در ایجاد این مجمع بود و ما کاملاً به‌درستی و با قدردانی این مسئله را به‌یاد می‌آوریم.