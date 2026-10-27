نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از مشارکت فزاینده اعراب در انتخابات ترسیده، آخرین تلاش خود را برای کشاندن هوادارانشان به پای صندوق‌های رای انجام می‌دهد. حزب او خواسته که رای‌گیری تا ساعاتی تمدید شود، اما حزب مخالف، قبول نمی‌کند.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از زنان اعراب باحجاب نوشت: «این چیزی است که امروز در شهر رهط رخ می‌دهد. شما امروز نباید در خانه بمانید! فورا بیرون بروید و رای بدهید. ما برای خانه خود در جنگ هستیم. اگر اکنون بیدار نشویم، خود را با دولتی از منصور عباس و احمد الطیبی خواهیم یافت.»

به گزارش ایسنا، نتانیاهو در پست دیگری نوشت: «اتوبوس‌ها به سمت حوزه‌های رای‌گیری در حرکت هستند و صف‌های طولانی در شهرک‌های عرب‌نشین گزارش شده است؛ و در همین حال، پایگاه‌های راست‌گرایان از خواب بیدار نمی‌شوند! اگر همین الان برای رای دادن بیرون نرویم، خودمان را با دولتی از احزاب عرب خواهیم یافت. نباید در خانه بمانیم. هر یک رای مهم است! همین الان برای رای دادن بیرون می‌رویم.»

شبکه خبری الجزیره گزارش داد: «حزب لیکود و شاس درخواستی را برای تمدید ساعات رای‌گیری به کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل ارائه کرده‌اند، اما این کمیته گفته که هیچ درخواستی از لیکود برای تمدید ساعات رای‌گیری دریافت نکرده و فقط از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است.»

در حال حاضر، قرار است حوزه‌های رای‌گیری ساعت ۱۰ شب به وقت محلی بسته شوند، اما کمیته اعلام کرده که به هر کسی که در آن زمان در صف رای‌گیری منتظر باشد، اجازه داده خواهد شد تا رای خود را داخل صندوق بیندازد.

در همین حال، حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت درخواست‌ها برای تمدید دوره رای‌گیری را رد و اعلام کرد: نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای ادعای خدشه‌دار شدن سلامت انتخابات است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو در مسیر از دست دادن اکثریت پارلمانی خود است، اگرچه احزاب مخالف نیز ممکن است برای کسب ۶۱ کرسی مورد نیاز برای تشکیل کابینه اکثریت با مشکل مواجه شوند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز میزان مشارکت رای‌دهندگان عرب را «دیوانه‌وار» توصیف کرد و از هواداران خود خواست اگر می‌خواهند «اسرائیل یهودی و صهیونیستی باشد»، به حزب او رای دهند.

خبرنگار الجزیره گفت: «اگر اسرائیلی‌های یهودی به هویت اسرائیل رای می‌دهند، شهروندان فلسطینی اسرائیل به این دلیل رای می‌دهند که احساس می‌کنند در معرض تهدید وجودی هستند. ۲۰۰۰ ناظر مسلح از احزاب راست‌گرا در شهر‌ها پراکنده شده‌اند. حضور صرف آنها به عنوان یک تحریک تلقی می‌شود. ما شاهد چندین مورد درگیری با این ناظران بوده‌ایم. همچنین شنیده‌ایم که رهبران عرب-اسرائیلی از خود برگه‌های رای شکایت دارند. آنها می‌گویند که همه برگه‌های رای طبق قانون به دو زبان عربی و عبری چاپ نشده‌اند. ما همچنین شاهد تحریک علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل بوده‌ایم و رهبران راست‌گرا هشدار داده‌اند که اعراب به صورت دسته‌جمعی رای می‌دهند.»

این شبکه خبری همچنین گزارش داد: «در این سری از انتخابات اسرائیل شاهد تعداد بی‌سابقه‌ای از شهروندان فلسطینی از جمله گروه‌های جدید بوده‌ایم. به عنوان مثال، زنان بادیه‌نشین به طور برجسته‌ای در این انتخابات حضور دارند. ما همچنین ویدیو‌هایی از افرادی دیده‌ایم که بستگان مسن خود را برای رای دادن می‌برند. شهروندان فلسطینی در اسرائیل می‌خواهند برای حفظ هرگونه حقوقی که در اسرائیل دارند، مبارزه کنند؛ حقوقی که به گفته گروه‌های حقوق بشری، در حال حاضر کاملا محدود شده است.»

بنیامین نتانیاهو که از مشارکت اعراب در انتخابات رژیم صهیونیستی خشمگین شده و و از نتایج آن واهمه دارد، با انتشار ویدئویی در ایکس که نشان می‌دهد اعراب سوار بر شتر و اسب خود را به صندوق‌های رای می‌رسانند، نوشت: «آن‌ها با شتاب در تلاشند تا جناح راست را سرنگون کنند!»

او ادعا کرد: «حامیان اخوان‌المسلمین به حوزه‌های رای‌گیری حمله می‌کنند و انتخابات را می‌دزدند. بیرون بروید و رای دهید، آن را پس بگیرید!»

انتظار می‌رود میزان مشارکت رای‌دهندگان عرب در انتخابات رژیم صهیونیستی به‌طور قابل توجهی بالاتر از انتخابات ۲۰۲۲ باشد، زمانی که کمی بیش از ۵۰ درصد بود. همچنین، نظرسنجی‌ها میزان مشارکت را تا ۷۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ افزایشی که می‌تواند قابل توجه باشد، زیرا انتظار نمی‌رود نه بنیامین نتانیاهو و نه گادی آیزنکوت مسیر روشنی برای تشکیل ائتلاف و کابینه بعدی داشته باشند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد: «حمایت دو حزب اصلی با اکثریت عرب یعنی منصور عباس و یوسف جبارین، روسای فهرست مشترک از رای‌دهندگان عرب در اراضی اشغالی می‌تواند برای انجام این کار حیاتی باشد، حتی اگر احزاب اصلی همکاری صریح را رد کرده باشند. آنها با ارائه حمایت سیاسی از خارج از ائتلاف، می‌توانند از آیزنکوت حمایت کنند و تعداد آرای مورد نیاز او را برای تشکیل کابینه فراهم کنند.»

منصور عباس امروز هنگام رای دادن ضمن آنکه از شهروندان عرب خواست تا از حق دموکراتیک خود استفاده کنند، گفت: «این امر برای تغییر وضعیت ما و رسیدگی به مشکلاتی که به عنوان یک جامعه عرب با آن مواجه هستیم، مانند خشونت، جرم، تخریب خانه‌ها، جریمه‌ها، نژادپرستی و تحریک ضروری است.»

وی افزود: «رای ابزاری مهم برای تغییر وضعیت سیاسی است. دولتی که از طریق صندوق رای به قدرت رسیده است، می‌تواند از طریق صندوق رای برکنار شود.»