نشست شورای امنیت درباره ایران مبنای قانونی ندارد

جوان آنلاین: نماینده ایران در شورای امنیت سازمان ملل جلسه امروز این شورا را فاقد مبنای قانونی دانست و آن را رد کرد.

به گزارش تسنیم، نشست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست کشور‌های غربی و نیز بحرین تشکیل شده بود.

غلامحسن درزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره گفت: برگزاری این نشست هیچ‌گونه مبنای قانونی و معتبری ندارد و ما آن را قاطعانه رد می‌کنیم.

وی تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از آن تاریخ، این موضوع فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

این دیپلمات ایرانی با انتقاد از سکوت شورای امنیت در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، تصریح کرد: شورای امنیت در برابر تجاوزات نظامی و اقدامات ضددیپلماتیک علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دچار انفعال و سکوت شده است.

وی در عین حال با هشدار نسیت به پیامد‌های اقدامات نظامی ضدایران گفت که حملات مکرر به تأسیسات هسته‌ای کشور، خطر نشت پرتوی را افزایش داده است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت تصریح کرد: در ۱۷ مارس، تأسیساتی در فاصله حدود ۳۵۰ متری نیروگاه هسته‌ای فعال بوشهر هدف حمله قرار گرفت.

وی افزود: در ۲۱ مارس، چند نقطه در تأسیسات هسته‌ای نطنز هدف قرار گرفت و در ۲۴ مارس نیز پرتابه‌ای در محدوده نیروگاه هسته‌ای بوشهر اصابت کرد.

درزی ادامه داد: در ۲۷ مارس، محدوده نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای سومین بار هدف حمله قرار گرفت. این حملات خطر جدی نشت مواد پرتوزا و پیامد‌هایی ویرانگر ایجاد می‌کند.

نماینده ایران گفت: این حملات قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت، تصمیم‌ها و قطعنامه‌های مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض می‌کند.

وی با انتقاد مجدد از عملکرد شورای امنیت در قبال این تجاوزات گفت:‌واکنش شورای امنیت چه بوده است؟ سکوت؛ سکوت در برابر تهدید به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، تهدید زیرساخت‌های غیرنظامی و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز.

پاسخ نماینده ایران در شورای امنیت به ادعا‌های بی‌اساس آمریکا

غلامحسین درزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات نماینده آمریکا در شورای امنیت، ادعا‌های مطرح‌شده را تکراری، بی‌اساس و تلاشی برای پنهان کردن جنایات واشنگتن خواند.

درزی گفت: نماینده آمریکا نتوانست هیچ استدلال یا توجیه معتبری برای تجاوز آشکار کشورش علیه ایران ارائه کند و به بازگویی دروغ‌های تکراری و اتهامات بی‌اساس درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران روی آورد.

وی تصریح کرد: واقعیت‌ها روشن است؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب اعمال تجاوزکارانه، از جمله حملات نظامی مکرر به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تحت نظارت آژانس شده‌اند. مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات انرژی و بنادر ایران به‌صورت عمدی هدف حملات قرار گرفته است؛ حملاتی که جنایت جنگی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: هیچ میزان تبلیغات و پروپاگاندا نمی‌تواند حقایق را وارونه کند، رنج مردم ایران را از بین ببرد یا دولت‌های متجاوز را از مسئولیت حقوقی بین‌المللی خود رها کند.