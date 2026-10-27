کد خبر: 1387234
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی نیرو‌های مسلح یمن به فرودگاه اب‌ها

6 سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ازحمله پهپادی به فرودگاه بین المللی اب‌ها و توقف پرواز‌های آن خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از عملیات جدید نیرو‌های مسلح یمن در عمق عربستان خبر داد.

وی گفت: نیرو‌های مسلح یمن با فضل خداوند فرودگاه بین المللی اب‌ها را با پهپاد هدف قرار دادند و این اصابت دقیق بود و به توقف پرواز‌های این فرودگاه منجر شد.

اندکی قبل نیز یحیی سریع گفت: نیرو‌های مسلح ما با فضل خداوند وزارت دفاع در پایتخت دشمن سعودی در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند و این اصابت به فضل خداوند مستقیم بود.

پیش از این نیز سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده بود: به لطف خدا، نیرو‌های مسلح ما توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند، اولی در فرودگاه نجران و دیگری در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط، و هر دو عملیات به فضل خداوند موفقیت آمیز بود.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ساعاتی قبل نیز اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن به یاری خداوند متعال موفق شدند که پالایشگاه راس التنوره در منطقه الشرقیه را با موشک بالستیک هدف قرار دهند. این اصابت به فضل خداوند دقیق بود و موجب آتش سوزی مهیبی در محل مورد اصابت شد.

گفتنی است که نیرو‌های مسلح یمن همواره اعلام کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

برچسب ها: حمله پهپادی ، یمن ، عربستان
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