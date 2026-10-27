کد خبر: 1387233
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پاکستان: حل‌وفصل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران حیاتی است

9 نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد: حل‌وفصل دیپلماتیک این موضوع از هر زمان دیگری حیاتی‌تر به نظر می‌رسد.

جوان آنلاین: نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این نهاد امروز سه شنبه اعلام کرد: پاکستان از وضعیت مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران نگران است. چرا که بر شورای امنیت تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش مهر، دیپلمات پاکستان در این باره ادامه داد: از یک سو وضعیت میدانی در چند ماه گذشته تنش آمیز و پرمخاطره بوده است، از سوی دیگر اختلاف نظر‌های عمیق باعث از بین رفتن اتفاق نظر‌ها در شورای امنیت در این خصوص شده است. در ارتباط با رویداد‌های اخیر می‌خواهم به حساسیت و شکنندگی اوضاع اشاره کرده و مخاطرات تشدید تنش‌ها را یادآوری کنم.

وی سپس اضافه کرد: حل‌وفصل دیپلماتیک این موضوع از هر زمان دیگری حیاتی‌تر به نظر می‌رسد. باید روحیه همکاری، چند جانبه‌گرایی و درک متقابل احیا شود تا از این طریق بن بست کنونی شکسته شود. امیدواریم که این شورا با وحدت رویه در هدف، در مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز این موضوع گام بردارد. پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهد که در این خصوص خویشتن داری کرده از بیان سخنان غیرمسئولانه و برهم زننده ثبات خودداری کنند و از هرگونه سخنانی که خطر تجدید تنش‌ها را افزایش می‌دهد دوری کنند تا مسیر امنیت و ثبات برای همه فراهم گردد.

نماینده دائم پاکستان افزود: اسلام آباد بر حمایت قاطع خود از حل و فصل همه موضوعات به طرق مسالمت آمیز، رویه‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو‌های ادامه‌دار، تاکید دارد. ما باید حل و فصل مبتنی بر مذاکره را در خصوص موضوع هسته‌ای ایران مطابق با حقوق، وظایف و مسئولیت‌های همه طرف‌های مرتبط در پیش بگیریم، آن هم به گونه‌ای که نظام عدم اشاعه حفظ شود، در حالی که از صلح و امنیت جهانی و بین المللی اطمینان پیدا کنیم.

برچسب ها: پاکستان ، سازمان ملل ، پرونده هسته‌ای ایران
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