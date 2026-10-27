جوان آنلاین: اولین انتخابات پس از هفتم اکتبر در سرزمین‌های اشغالی، موج بزرگ و کم سابقه‌ای از رأی‌دهندگان را پای صندوق‌های رأی کشاند تا هم رکورد مشارکت بیش از نیم قرن گذشته بشکند و هم در رقابتی حیثیتی که قطبی‌شدن آن نمایان بود، اردوگاه‌های رقیب برای حذف همدیگر، به سمت مراکز رأی‌گیری هجوم ببرند. مخالفان نخست‌وزیر مستقر، با بسیج کم‌سابقه، شاید هم بی‌سابقه عرب‌های اسرائیلی، صهیونیست‌های مهاجر و جریان متمایل به چپ، اسب حذف نتانیاهو را زین کردند تا جایی که حوالی ظهر، نخست‌وزیر از مشارکت عرب‌های اسرائیلی به وحشت افتاد و از هوادارانش خواست نگذارند «طرفداران اخوان‌المسلمین» انتخابات را بدزدند!

دیروز صبح با باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در سراسر سرزمین‌های اشغالی، بیست‌وششمین انتخابات کنست در حالی آغاز شد که حدود ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط، در یکی از چالشی‌ترین انتخابات چند دهه گذشته شرکت کردند. آخرین نظرسنجی‌های منتشرشده پیش از آغاز رأی‌گیری، از رقابت فشرده بین بلوک بنیامین نتانیاهو و جناح‌های اپوزیسیون تحت هدایت حزب «یاشار» گادی آیزنکوت رئیس سابق ستاد کل ارتش اسرائیل، حکایت داشت. پارلمان رژیم صهیونیستی ۱۲۰کرسی دارد و کسب اکثریت به معنای در اختیار داشتن ۶۱ کرسی است و پیش‌بینی می‌شود که هر دو جناح از کسب اکثریت لازم بازبمانند. مشارکت بالای رأی‌دهندگان، صف‌های طولانی مقابل مراکز رأی‌گیری و افزایش تنش‌ها و ادعا‌ها درباره تلاش برای اخلال در روند انتخابات حکایت دارد. سطح مشارکت فقط تا ظهر، ۵/۳۱ درصد بود و تا ساعت ۲ بعدازظهر به بالا‌ترین سطح در تاریخ اسرائیل در این ساعت از روز رسید که سهم آرای سلبی که صرفاً برای کنار زدن نتانیاهو در صندوق رأی انداخته شدند، چالش آمیز بود. ساعت ۱۶ مشارکت به نزدیک ۵۶ درصد رسید و احتمالاً یک رکورد بی‌سابقه است.

هیاهوی نتانیاهو و اسموتریچ

میزان مشارکت در انتخابات در بین عرب‌های اراضی اشغالی معروف به عرب‌های ۱۹۴۸ از سایر نقاط بیشتر شد و این در میانه روز سه‌شنبه، نگرانی دست‌راستی‌ها را برانگیخت. عرب‌های منطقه النقب و الناصره مشارکت بالایی در انتخابات نشان دادند. در عکا نیز زنان و دختران فلسطینی با شماری از فعالان جریان راست افراطی که در تلاش برای ایجاد اختلال در روند انتخابات بودند، مقابله کرده و آنها را از اطراف صندوق‌های رأی دور کردند. این در حالی است که بر اساس گزارش شبکه ۱۴ عبری، میزان مشارکت انتخابات در شهر‌های «نتانیا» و «بات‌یام» که از پایگاه‌های اصلی حزب لیکود به شمار می‌روند، ۲۷درصد کمتر از نرخ عمومی مشارکت در انتخابات است.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از باز شدن شعبه‌های رأی‌گیری، در شبکه ایکس نوشت: «هواداران اخوان‌المسلمین به مراکز رأی‌گیری یورش می‌برند و انتخابات را می‌ربایند. باید اوضاع را دوباره به کنترل خود درآوریم!» او ساعتی بعد نیز با انتشار ویدئویی خطاب به طرفدارانش گفت: «امروز هیچ‌کس نباید در خانه بماند؛ نه خبری از دریا رفتن باشد و نه باربیکیو! باید مطمئن شویم که اعضای خانواده، دوستان و همسایه‌ها نیز پای صندوق‌های رأی می‌روند. آینده کشور یهودی ما در گرو این انتخابات است: تشکیل یک دولت قدرتمند راست‌گرا یا دولتی چپ‌گرا با حمایت احزاب عربی.» ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی صهیونیست‌ها هم بلندگو را به ساحل برد و خطاب به حاضران گفت: «اعراب در حال تصرف صندوق‌های رأی هستند و شما آفتاب می‌گیرید! همین الان بروید و رأی بدهید.» همچنین بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی از حزب صهیونیسم دینی، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده حزب به منظور ارزیابی وضعیت به دنبال افزایش میزان مشارکت در بین عرب‌های اراضی اشغالی شد.

شعار‌های رقبای نتانیاهو

نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «با هم» با حضور در تل‌آویو از هواداران خود خواست در انتخابات شرکت کنند. گادی آیزنکوت نیز در جریان حضور در حولون گفت: «اسرائیل تصمیمات سرنوشت‌سازی در همه زمینه‌ها خواهد گرفت. حماس را از بین خواهیم برد، اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند و اسرائیل را متحد خواهیم کرد.» اوریت استروک وزیر شهرک‌سازی نیز با اشاره به مشارکت بالا، از حامیان جریان راست خواست برای رأی دادن به مراکز انتخاباتی مراجعه کنند و گفت که اسرائیل با خطری واقعی مواجه است. نوعام سولبرگ رئیس کمیته انتخابات با صدور دستوری موقت، حزب «یهودیت هتوراه» و نمایندگان آن را از انتشار لحظه‌ای یا دوره‌ای تعداد رأی‌دهندگان در مراکز رأی‌گیری منع کرد. فهرست مشترک عربی مدعی حضور ناظران مسلح احزاب راست در حوزه‌های رأی‌گیری شد؛ دیوان عالی درخواست منع ورود سلاح را رد کرد. رئیس شاباک نیز تلاش برای اخلال در انتخابات را تأیید و اعلام کرد که شاباک برای جلوگیری از چنین اقداماتی تلاش می‌کند. به همین منظور، گزارش‌های مستقل از حضور رئیس شاباک در مرکز فرماندهی کمیته انتخابات و بررسی روند برگزاری انتخابات نیز منتشر شده است. گاردین نوشت که بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو، اکثریت خود را از دست خواهد داد و آیزنکوت، رقیب اصلی اپوزیسیون، خواهد بود

نگرانی از پیامد‌های جامعه دوقطبی

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با استقبال از حضور و استقبال بی‌سابقه گفت که هرگز اجازه نخواهیم داد این روز انتخاباتی موفق و دموکراتیک را خراب کند، موضعی که نگرانی‌ها از وضعیت جاری را نشان می‌دهد. فهرست مشترک عربی مدعی حضور ناظران مسلح احزاب راست در حوزه‌های رأی‌گیری شد. موضع اردوگاه‌های رقیب نیز در انتخابات روز سه‌شنبه، نوعی مشارکت پر منازعه برای حذف رقیب را نشان داد. هاآرتص نوشت که حزب لیکود میلیون‌ها شکل برای جذب و پرداخت دستمزد به نیرو‌هایی هزینه کرده است که شعب اخذ رأی در جوامع عرب را زیر نظر بگیرند، از رأی‌دهندگان ویدئو ضبط کنند و تحولات را به صورت لحظه‌ای به ستاد حزب گزارش دهند. این در حالی است که اتان نتانیاهو، پسرعمو و عضو دیرینه حزب بنیامین نتانیاهو، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیگر به حزب لیکود رأی نخواهد داد. چندین نظرسنجی معتبر نشان می‌دهد که اضطراب جامعه اسرائیل درباره شکاف داخلی، حتی از نگرانی از دشمن خارجی پیشی گرفته است. گزارش سالانه مؤسسه سیاست‌های قوم یهود (JPPI) نشان می‌دهد که ۵۵درصد صهیونیست‌ها قطبی‌شدگی و اختلافات داخلی را خطرناک‌ترین تهدید برای تداوم موجودیت اسرائیل می‌دانند؛ رقمی بسیار بالاتر از ۲۳ درصد کسانی که تهدید هسته‌ای ایران یا ۱۸ درصد مناقشه فلسطین و اسرائیل را تهدید شماره یک می‌دانند. در همان نظرسنجی، ۶۰ درصد صهیونیست‌ها موافقند که در حال حاضر خطر واقعی وقوع درگیری خونین و خشونت فیزیکی، یعنی جنگ داخلی، وجود دارد. ۷۸درصد نیز از انسجام اجتماعی ابراز نگرانی می‌کنند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که حدود یک چهارم یهودیان و حدود نیمی از مخالفان دولت می‌گویند نتیجه انتخاباتی که دولت فعلی را در قدرت نگه دارد، «وضعیت تحمل‌ناپذیر» خواهد بود. این ادراک، رقابت سیاسی را به سطح تقابل موجودیتی ارتقا می‌دهد.

قطبی‌شدگی ملی

دانشگاهیان صهیونیست و بین‌المللی عموماً معتقدند که شکاف فعلی از رقابت سیاسی معمولی فراتر رفته و رنگ و بوی تقابل «موجودیتی» گرفته است. یائل شومر دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تل‌آویو، گفته که در دوران نتانیاهو، اسرائیل پدیده‌ای را پیش برده که می‌توان آن را قطبی‌شدگی در سطح ملی نامید. شکاف اجتماعی به قدری عمیق است که طرف‌های مقابل یکدیگر را «خائن» می‌پندارند. ایران شالو مورخ، معتقد است اسرائیل در حال تجربه شکافی شدید میان اردوگاه‌های سیاسی و اجتماعی است که آشتی میان آنها دشوار شده است. رقبای سیاسی در چشم یکدیگر به «دشمنانی که موجودیت کشور را تهدید می‌کنند» تبدیل شده‌اند و این امر فضای گفت‌وگوی عقلانی را از بین برده است. پروفسور رزنای هشدار می‌دهد که هرچه جامعه قطبی‌تر می‌شود، تعهد به ارزش‌های دموکراتیک در پایگاه سیاسی رهبران ضعیف‌تر می‌شود. او نگران است که اسرائیل نتواند تحت ائتلافی مشابه ائتلاف فعلی به حیات خود ادامه دهد.