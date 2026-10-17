جوان آنلاین: درحالی که عربستان به دلیل ماجراجویی خطرناک خود در یمن گرفتار شده و دامنه بحران را به عمق خاکش کشانده است، ضربات اقتصادی ناشی از این وضعیت به دستاویزی برای ترامپ تبدیل شده تا ریاض را به همکاری با رژیم صهیونیستی سوق دهد، تا جایی که او خواستار پذیرش پیشنهاد کمک تل‌آویو از سوی سعودی‌ها برای مقابله با بحران یمن شده است.

به گزارش «جوان»، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که از هر بحرانی در خاورمیانه برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی بهره‌برداری می‌کند، این بار جنگ یمن را فرصتی برای پیشبرد اهداف تل‌آویو می‌بیند. ترامپ بامداد شنبه در سخنانی گفت که عربستان سعودی در نهایت پیشنهاد کمک اسرائیل برای مشارکت در تجاوز به یمن را خواهد پذیرفت. به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ در پاسخ به سؤالی در خصوص مطرح شدن مجدد موضوع عادی‌سازی روابط با عربستان گفت: بله چه بسا این موضوع بیش از هر زمان دیگری مطرح است. ترامپ گفت: «عربستان سعودی از دریافت حمایت‌های اسرائیل و حمایت‌های ما بسیار خوشحال است. اسرائیل برای عربستان بسیار مفید بوده است.»

«یدیعوت آحارونوت» دیروز در گزارشی نوشت که واشینگتن از ارتش اسرائیل درخواست کرد برای مقابله با تهدیدات یمن به عربستان یاری برساند. با این حال، تل‌آویو در ازای ارائه سامانه‌های پدافندی، امتیازات راهبردی بزرگی مانند عادی‌سازی روابط و چشم‌پوشی از تشکیل کشور فلسطین را مطالبه می‌کند. به نوشته این روزنامه، تشدید درگیری‌های عربستان با یمن و نیاز ریاض به تقویت توان پدافندی، فرصتی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده تا با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و احتمالاً بررسی درخواست‌های تسلیحاتی عربستان، زمینه امتیازگیری سیاسی از این کشور را فراهم کند.

پیش‌تر هاآرتص گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی از طریق امریکا به دنبال راضی کردن عربستان برای مشارکت تل‌آویو در جنگ علیه یمن است ولی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان توجهی به کمک اسرائیل علیه یمن ندارد، چرا که این مسئله می‌تواند به ضرر وی در افکار عمومی عربستان شود. به نظر می‌رسد گرفتار شدن عربستان در باتلاق یمن و سنگین‌تر شدن روزافزون هزینه‌های اقتصادی این جنگ، حاکمان ریاض را به تکاپو انداخته است تا برای ر‌هایی از این وضعیت، دست یاری به سوی هر بازیگری دراز کنند. چنانکه اخیراً برخی منابع عربی گزارش داده‌اند، عربستان در پی حل اختلافات خود با امارات است تا بار دیگر این کشور را به معادلات جنگ یمن بازگرداند و با همراهی آن، فشار‌ها بر انصارالله را افزایش دهد.

بنابراین، با دست رد متحدان به سینه ریاض، دور از انتظار نیست که بن‌سلمان تحت فشار‌های امریکا به سمت دریافت کمک از رژیم صهیونیستی نیز حرکت کند. تحلیلگران صهیونیست معتقدند عربستان برای مقابله با موشک‌های انصارالله به سامانه‌های پدافندی اسرائیل از جمله گنبد آهنین و فلاخن داوود نیاز دارد، اما برای دستیابی به این تجهیزات، ریاض باید در پرونده عادی‌سازی روابط با تل‌آویو امتیاز بدهد. ترامپ نیز با بهره‌گیری از فشار‌های اقتصادی و امنیتی بر عربستان سعی دارد پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که در دولت اول خود در سال ۲۰۲۰ کلید زد، این بار با کشاندن ریاض به این مسیر به سرانجام برساند. از نگاه واشینگتن، با توجه به جایگاه عربستان در جهان عرب، در صورت ورود این کشور به اردوگاه عادی‌سازی، سایر اعراب نیز به این مسیر کشیده خواهند شد.

تلاش واشینگتن برای سوق دادن عربستان به سمت رژیم صهیونیستی به بهانه جنگ یمن درحالی است که رهبران صنعا بار‌ها تأکید کرده‌اند تنها راه توقف عملیات علیه عربستان، پایان دادن به محاصره دریایی یمن است. با این حال، ریاض بدون توجه به این هشدار‌ها همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد، جنگی که پیامد‌های آن بیش از همه دامن خود سعودی‌ها را گرفته است. حملات مکرر انصارالله به عمق خاک عربستان و زیرساخت‌های حیاتی این کشور، خسارات سنگینی به بار آورده و در مقاطعی، حمله به تأسیسات آرامکو به توقف تولید و صادرات نفت منجر شده است.