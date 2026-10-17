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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات به گرانی و بحران مسکن در پرتغال هم‌زمان با گسترش تظاهرات در اروپا

3 هم‌زمان با گسترش اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا، هزاران نفر در شهر‌های مختلف پرتغال روز شنبه در اعتراض به گرانی، افزایش بهای مسکن، رشد هزینه سوخت و کاهش قدرت خرید مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار افزایش دستمزدها، بهبود مستمری‌ها و ارتقای خدمات عمومی شدند.

جوان آنلاین: از یورونیوز، جنبش‌های مدافع حقوق مسکن به همراه اتحادیه‌های کارگری وابسته به کنفدراسیون عمومی کار پرتغال (CGTP) روز شنبه در شهر‌های مختلف این کشور، از جمله لیسبون، پورتو و کویمبرا، تظاهراتی را در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی برگزار کردند.

به گزارش ایرنا، این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که موجی از نارضایتی‌های اجتماعی در کشور‌های اروپایی به دلیل افزایش قیمت‌ها، هزینه سوخت و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه در حال گسترش است و هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است.

کنفدراسیون عمومی کار پرتغال با تعیین شعار «دستمزد‌های بالاتر، مستمری‌های بهتر و خدمات عمومی؛ علیه افزایش هزینه‌های زندگی؛ مسیری جدید برای پرتغال» از مردم خواسته است در این اعتراضات شرکت کنند.

یکی از سخنگویان این اتحادیه روز شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری اس‌آی‌سی‌ان (SICN) در شهر کویمبرا گفت: «در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و سوخت، حتی یک سبد خرید ساده نیز به قیمتی سرسام‌آور رسیده است.»

در شهر پورتو، راهپیمایی معترضان حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی از میدان باتالیا آغاز شد و قرار بود در میدان دون ژوآئو اول به پایان برسد؛ میدانی که در طول هفته جاری نیز شاهد برگزاری اعتراضات علیه بحران مسکن بوده است.

پدرو مانوئل، یکی از سازمان‌دهندگان اعتراضات در این شهر، روز جمعه گفت: «ما گردهمایی مردمی خود را با حمایت شهروندان عادی ادامه می‌دهیم و مستقل از هر حزب سیاسی عمل می‌کنیم. شرکت‌کنندگان از گروه‌های مختلفی هستند، اما از نظر تشکیلاتی به هیچ‌یک از آنها وابسته نیستیم.»

وی افزود: «این فریاد اعتراضی نتیجه سوءاستفاده از قدرت و راهی برای گفتن این جمله است که دیگر بس است؛ این بحران باید پایان یابد.»

خوزه مانوئل پورزا، از اعضای بلوک چپ پرتغال، نیز در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس تاکید کرد که مطالبه اصلی معترضان، تضمین حق برخورداری همگان از مسکن است.

وی گفت: «برخی می‌خواهند ما را به بحث درباره مسائل دیگری بکشانند، اما آنچه مردم خواستار طرح و بررسی آن هستند، حق مسکن برای همه است.»

پورزا با اشاره به افزایش مداوم اجاره‌بها و دشوارتر شدن پرداخت اقساط وام مسکن برای خانواده‌ها افزود: «موضوع اصلی همین است؛ به همین دلیل مردم اعتراض می‌کنند و این اعتراضات همواره مسالمت‌آمیز بوده است.»

در شهر کویمبرا نیز تجمع معترضان در مقابل مجموعه پرتغال دوس پکنیتوش آغاز شد و قرار بود در میدان هشتم مه، مقابل ساختمان شهرداری، پایان یابد.

در لیسبون، پایتخت پرتغال، نیز انتظار می‌رفت هزاران نفر در راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده شرکت کنند. این راهپیمایی از منطقه کایش دو سودره آغاز می‌شد و به میدان روسیو ختم می‌شد.

شهردار لیسبون با وجود حمایت از اصل مطالبات معترضان و توصیف آن به‌عنوان «مطالبه‌ای برحق»، تاکید کرد که اعتراضات باید در چارچوب قانون برگزار شود.

تیاگو اولیویرا، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار پرتغال، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری لوسا اعلام کرد که افزایش شدید قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی، عامل اصلی برگزاری این اعتراضات است.

وی همچنین نسبت به روند فزاینده افول خدمات عمومی هشدار داد و گفت این تظاهرات فرصتی برای شهروندان است تا در برابر سیاست‌های دولت موضع‌گیری کنند.

اعتراضات پرتغال در شرایطی برگزار می‌شود که نارضایتی‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در دیگر کشور‌های اروپایی نیز شدت گرفته است.

در فرانسه، تظاهرات گسترده روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی به درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس ضدشورش کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

مجموعه این تحولات نشان‌دهنده تشدید نارضایتی‌های اجتماعی در بخش‌هایی از اروپا در پی افزایش هزینه‌های زندگی، دشوارتر شدن دسترسی به مسکن و نگرانی‌ها درباره وضعیت خدمات عمومی است.

برچسب ها: اعتراضات ، پرتغال ، اروپا
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