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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۲
ورزش » ساير

پیروزی قاطع تیم ملی فوتبال ساحلی مقابل عمان

3 تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت بلاروس، با نتیجه ۸ بر ۲ تیم ملی عمان را شکست داد.

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت بلاروس، برابر عمان به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۸ بر ۲ حریف خود را از پیش رو بردارد.

به گزارش ایسنا، شاگردان علی نادری در این مسابقه با ارائه نمایشی هجومی و سرحال، توانستند با اختلافی قابل توجه به پیروزی برسند و تورنمنت بلاروس را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود فردا به مصاف بلاروس، میزبان این رقابت‌ها، خواهد رفت.

ملی‌پوشان کشورمان با حضور در این تورنمنت، روند آماده‌سازی خود را برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند دنبال می‌کنند و به دنبال کسب آمادگی لازم برای حضور قدرتمند در این مسابقات هستند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ساحلی ، عمان ، بلاروس
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