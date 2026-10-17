درخواست غرامت یک میلیون دلاری از پرسپولیس/ بیفوما در خطر محرومیت

پرونده فسخ قرارداد تیوی بیفوما با استقلال خوزستان می‌تواند برای او و باشگاه پرسپولیس تبعات سنگینی داشته باشد.

جوان آنلاین: تیوی بیفوما در شرایطی دومین فصل حضور خود در پرسپولیس را سپری می‌کند که به یکی از بازیکنان موثر تیم مهدی تارتار تبدیل شده، اما حالا پرونده جدایی او از استقلال خوزستان بار دیگر در رسانه‌ها منتشر شده است. در ابتدا شکایت استقلال خوزستان از پرسپولیس و بیفوما کمیته تعیین وضعیت نسبت به دعوی قرار رد صادر کرد.

به گزارش ایسنا، وکیل باشگاه استقلال خوزستان درباره با این موضوع به ایسنا گفت: ما در این پرونده پس از رد شدن اولیه توسط فدراسیون فوتبال، به ابعاد جدیدی رسیدیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم پرونده را به مرجع رسیدگی دی آر سی (رسیدگی بدوی) ارجاع دهیم.

او افزود: ما در این شکایت علاوه بر درخواست غرامت از پرسپولیس، درخواست محرومیت ورزشی این تیم هم داشته‌ایم. با توجه به اسناد و مدارکی که باشگاه ارائه داده است مبلغ غرامت بیش از یک میلیون دلار خواهد بود.

وی در پایان صحبت خود اظهار کرد: اگر رای بر محکومیت صادر شود علاوه بر تعیین غرامت، بیفوما به مدت چهار ماه محروم خواهد شد و پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس به مدت دو فصل بسته خواهد شد.