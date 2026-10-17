ارتش پاکستان، طالبان افغانستان را به اقدامات تحریک آمیز و آتشباری به مواضع نیرو‌های پاکستانی در خط مرزی متهم کرد و مدعی شد که تعدادی از نیرو‌های طالبان در واکنش متقابل ارتش پاکستان کشته شدند.

جوان آنلاین: رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی عنوان کردند که نقطه مرزی «تایدا» واقع در شهرستان کُرَم از توابع ایالت خیبرپختونخوا این کشور هدف تیراندازی بی دلیل مرزبانان افغانستانی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، شبکه‌های خبری پاکستان گزارش دادند که تبادل آتش در این منطقه همچنان ادامه دارد.

طرف پاکستانی مدعی شد که درپی اقدام تلافی جویانه نیرو‌های این کشور در مرز مشترک، تعدادی از نیرو‌های طالبان کشته و یک پایگاه نظامی آنان نیز منهدم شد.

مرز‌های پرتنش پاکستان و افغانستان طی یکسال گذشته شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز و مستمر بوده و هر دو کشور یکدیگر را به کم کاری و سوء استفاده از عناصر غیردولتی برای ضربه زدن به منافع یکدیگر متهم می‌کنند.

حکومت سرپرست افغانستان با رد اتهامات همسایه غربی خود، همواره تاکید کرده که پاکستان به جای بازی سرزنش و اتهام، باید راهکار بحران‌های خود را در داخل جست‌و‌جو کند.

اوایل مهر ماه امسال پاکستان دست به دو حمله هوایی در قلمروی افغانستان زد و مدعی شد که چندین مراکز تروریستی را منهدم و تعداد زیادی از عناصر گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.