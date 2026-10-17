با مداخله پلیس آلبانی، اعتراضات مردم این کشور به فساد و کمبود فرصت‌های شغلی به خشونت گرایید.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز شنبه، هزاران جوان آلبانیایی در پنجمین روز از جنبشی که توسط دانشجویان هدایت می‌شود و رو به گسترش است، در برابر وزارت آموزش و پرورش در مرکز تیرانا (پایتخت) گرد هم آمدند تا نخست‌وزیر، «ادی راما»، را وادار به استعفا کنند.

به گزارش مهر، این اعتراضات با دخالت پلیس ضدشورش آلبانی به خشونت گرایید. پلیس در پاسخ از نارنجک‌های صوتی، گاز اشک آور و خودرو‌های آب‌پاش علیه معترضان استفاده کرد.

تظاهرات علیه فساد و کمبود فرصت‌های شغلی در سراسر آلبانی در حال گسترش است.

آمار پلیس نشان می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ معترض بازداشت شده‌اند که ۳۳۰ نفر از آنها آزاد شده‌اند.

همچنین گزارش شده است که حدود ۱۲۰ مأمور پلیس و ۴۵ معترض مجروح شده‌اند.

این ناآرامی‌ها به بزرگ‌ترین تهدید برای «ادی راما» تبدیل شده‌اند؛ کسی که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست دارد و سال گذشته در انتخابات، برای چهارمین دوره به پیروزی رسید.

این وقایع در پی ماه‌ها اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز رخ می‌دهد که با طرح‌هایی برای ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در سواحل بکر جنوبی آلبانی آغاز شد؛ طرحی که مورد حمایت سرمایه‌گذارانی از جمله «جرد کوشنر»، داماد دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا)، قرار دارد.

در ماه ژوئیه، ساکنان محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که زمین‌هایشان به‌طور غیرقانونی برای اجرای این پروژه فروخته شده است.

معترضان دیروز جمعه نیز برای چهارمین روز در پایتخت آلبانی با پلیس درگیر شدند. ادی راما، نخست وزیر آلبانی ادعا کرد که «دستان خارجی» مسئول ناآرامی‌های فزاینده در کشورش است!

هزاران معترض خواستار کناره‌گیری راما به دلیل شرایط دانشگاه‌ها و شهریه‌های بالای آن هستند.