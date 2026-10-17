کد خبر: 1385304
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دیدار وزیر امور خارجه سوریه با رئیس جمهور عراق

3 «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه نشست شورای وزرای امور خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری اسلامی در بغداد با «نزار آمیدی» رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «نزار آمیدی» رئیس‌جمهوری عراق در کاخ بغداد از «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه استقبال کرد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در بغداد برگزار شد، طرفین ابعاد مختلف روابط دوجانبه و راه‌های تحکیم هماهنگی‌های مشترک را بررسی کردند.

بخش اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار روابط بغداد و دمشق و راه‌های توسعه آن و همچنین آخرین تحولات کشور‌های عربی و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری عراق در این دیدار بر ضرورت ارتقای سطح مناسبات دوجانبه و بهبود سازوکار‌های هماهنگی و ارتباطی میان دو کشور در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و همکاری در زمینه کنترل مرز‌های مشترک تأکید کرد.

نزار آمیدی همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری پنجاه و دومین نشست وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در بغداد و با توجه به چالش‌های پیش‌روی منطقه، خاطرنشان کرد که باید از این نشست برای بررسی بحران‌های انسانی و پرونده‌های مرتبط با زندگی ملت‌های اسلامی و یافتن راهکار‌های عملی برای آنها بهره‌برداری کرد.

بر اساس این بیانیه، آمیدی همچنین دعوت‌نامه رسمی از سوی «احمد الشرع» رئیس‌جمهوری سوریه برای سفر به این کشور دریافت کرد و از این دعوت تقدیر و تشکر نمود.

از سوی دیگر، وزیر خارجه سوریه نیز با قدردانی از مواضع عراق در حمایت از مسائل جهان عرب، بر اشتیاق کشورش برای توسعه روابط دوجانبه و گسترش افق‌های همکاری با عراق در زمینه‌های گوناگون به منظور تأمین منافع دو ملت برادر تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان همکاری اسلامی ، عراق ، سوریه
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