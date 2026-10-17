اقدام ترامپ علیه ایلهان عمر؛ نژادپرستی زیر پوست آمریکا

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: رویکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مواجهه با مهاجرانی که به این کشور می‌آیند دقیقا برخلاف رویکرد رونالد ریگان رئیس جمهور درگذشته آمریکاست که در آخرین سخنرانی خود بر نقش اساسی مهاجرت در عظمت آمریکا تاکید کرد. او گفته بود ما مردم خود را از هر کشور و هر گوشه‌ای از جهان می‌گیریم. او گفته بود که برخلاف فرانسه و ژاپن هرکسی می‌تواند به آمریکا بیاید و آمریکایی شود.

به گزارش ایسنا، اما آمریکا امروز با دونالد ترامپی رو‌به‌رو است که آمریکایی‌های واقعی با نژاد و نسب تعریف می‌شوند. ترامپ مهاجران را به «مسمومیت خون» آمریکا متهم می‌کند و اسکان پناهندگان را تقریبا منحصرا به سفیدپوستان آفریقای جنوبی محدود کرده است؛ و اکنون این جنگ به سطح بالاتر و نمایندگان کنگره هم کشیده شد وایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره که در سومالی متولد شده در تهدید سلب تابعیت است.

دولت ترامپ همچنین به طور ضمنی تابعیت همه افراد خارجی متولد شده را موقتی اعلام می‌کند به طوریکه دولت هر زمانی بخواهد می‌تواند تابعیت آمریکایی آنها را لغو کند. این یک حمله به اصل برابری در قانون اساسی است.

به دستور ترامپ حدود ۲۰ مامور امنیت داخلی آمریکا به خانه ایلهان عمر در واشنگتن یورش بردند و تلفن و کامپیوتر‌های او را ضبط کردند. وال استریت ژورنال گزارش داد که تحقیقات با هدف سلب تابعیت این نماینده کنگره و مقدمه‌ای برای اخراجش انجام شده است. در تلاش برای اخراج عمر، دولت نه تنها به خود او بلکه پدرش را نیز مورد توجه قرار داده است.

مشخص نیست که آیا ایلهان عمر یا پدرش اشتباهی مرتکب شده‌اند یا خیر، اما آنچه مهم است این است که ترامپ، این نماینده دموکرات زن کنگره آمریکا را به خاطر سیاست و حتی بیشتر از آن قومیت او هدف قرار داده است. تنها چند ماه پس از اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، او خواستار اخراج عمر از آمریکا بود، جمعیت هواداران ترامپ شعار می‌دادند «او را برگردان!». ترامپ حتی در جلسه کابینه سال گذشته، به ایلهان عمر توهین کرد او را آشغال خواند و به طور گسترده‌تر به سومالیایی‌ها حمله کرد و گفت: «من نمی‌خواهم آنها در آمریکا باشند.»

هرچه عرصه سیاسی ترامپ رو به افول رفته، اما لحنش درباره سومالیایی‌ها به‌طور فزاینده‌ای فاشیستی شده و اخیرا در تروث سوشال نوشت: «ایالت مینه‌سوتا که زمانی بزرگ بود، دارد به تصرف مهاجران سومالیایی درمی‌آید.» گویی می‌خواست مردم را به حمله‌ای خشونت‌بار علیه آنها تحریک کند، او حتی نوشت: «مینه‌سوتا، مقاومت کن! مقاومت کن! اگر لازم شد، دولت فدرال برای نجاتتان به کمکتان می‌آید.»

با توجه به این شرایط، ساده‌لوحانه که تصور کنیم ترامپ در تحقیق درباره ایلهان عمر با حسن‌نیت عمل می‌کند. حتی اگر دولت در نهایت نتواند شهروندی او را باطل کند، همان‌طور که در بیشتر تلاش‌های دیگرش برای انتقام‌جویی سیاسی ناکام مانده، باز هم به همه آمریکایی‌هایی که خارج از این کشور به دنیا آمده‌اند پیامی می‌دهد مبنی بر اینکه اگر با صدای بلند با ترامپ مخالفت کنید، دولت پرونده‌ها و مدارک شما و پدر و مادرتان را زیرورو می‌کند تا زندگی‌تان را زیرورو کند.

دولت ترامپ پیش از این نیز سعی کرده دارندگان گرین کارت مانند محمود خلیل را به دلیل سخنرانی سیاسی علیه دولت اخراج کند. صد‌ها هزار نفر از اتباع هائیتی، گروهی که ترامپ از آنها به عنوان «وحشی‌های حیوان‌خوار» یاد می‌کرد، یک شبه با پایان دادن به وضعیت محافظت شده موقت، به مهاجران غیرقانونی تبدیل شدند.

از دید ترامپ، بعضی از آمریکایی‌ها حق دارند در این کشور باشند و حضور بعضی دیگر فقط تا وقتی پذیرفته می‌شود که حکومت تحملشان کند.