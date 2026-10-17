پارلمان یمن: عربستان مسئول جنایات ناشی از حملات هوایی به غیرنظامیان است

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه روزنامه ۲۶ سپتامبر، پارلمان یمن با صدور بیانیهای تأکید کرد که تداوم این حملات، نقض آشکار قوانین بینالمللی و بشردوستانه به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، پارلمان همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست برای توقف تجاوزات و رفع محاصره همهجانبه یمن به صورت فوری مداخله کنند.
در این بیانیه آمده است که سیاستهای تهاجمی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، جز تشدید بیثباتی و ناآرامی در منطقه پیامد دیگری به همراه نخواهد داشت.
پارلمان یمن همچنین رفتار انسانی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی این کشور با اسرا و بازداشتشدگان وابسته به مزدوران عربستان را ستود و آن را در تقابل با اقدامات ضدانسانی و جنایتبار ائتلاف متجاوز علیه اسرا ارزیابی کرد.
پارلمان یمن در پایان از کسانی که همچنان در کنار نیروهای حامی ائتلاف سعودی حضور دارند خواست تا در مواضعشان تجدیدنظر کرده و به آغوش وطن بازگردند؛ همچنین نسبت به خطرات پیروی از دخالتهای خارجی که استقلال و ترکیب اجتماعی یمن را هدف قرار داده است، هشدار داد.