تظاهرات گسترده در تونس در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی

هزاران نفر از مردم تونس امروز در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و محدودیت آزادی‌ها دست به تظاهرات زدند.

جوان آنلاین: هزاران نفر از شهروندان تونس روز شنبه در پایتخت این کشور تظاهرات کردند و با اعتراض به وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی، خواستار تضمین آزادی‌ها، استقلال دستگاه قضایی و توقف پیگرد مخالفان شدند.

به گزارش ایسنا، و به گزارش رویترز، این تظاهرات به رهبری اتحادیه عمومی کار تونس و با مشارکت شماری از سازمان‌های مدنی، از جمله اتحادیه حقوق بشر، کانون وکلای تونس و اتحادیه روزنامه‌نگاران برگزار شد و از بزرگ‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر در این کشور به شمار می‌رود.

احزاب مخالف از طیف‌های مختلف سیاسی، در کنار وکلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، بیکاران و فعالان جامعه مدنی در این تظاهرات شرکت کردند؛ تجمعی که گروه‌هایی با سابقه اختلافات سیاسی طولانی را نیز در کنار یکدیگر قرار داد.

تظاهرکنندگان ابتدا در میدان محمدعلی از مراکز اصلی اتحادیه عمومی کار تونس، گرد هم آمدند و سپس با حرکت در خیابان‌های پایتخت به سمت خیابان حبیب بورقیبه رفتند؛ خیابانی که یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات سال ۲۰۱۱ بود که باعث انقلاب در تونس شد.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، خواستار احترام به آزادی‌ها، استقلال دستگاه قضایی، پایان دادن به تعقیب مخالفان و جلوگیری از نقض حقوق تشکل‌های صنفی شدند.

معترضان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی، نارضایتی خود را از گسترش بیکاری، ضعف خدمات عمومی و آنچه وعده‌های عملی‌نشده مقام‌ها می‌خواندند، ابراز کردند.